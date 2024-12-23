خافت على ابنتها فألقت حفيدتها بالقمامة.. قصة رضيعة حمل السفاح

حمل السفاح.. خافت من فضيحة ابنتها، لم تعاقبها على جريمة الزنا، ولم تذكر فعلتها بسوء، بل عاقبت رضيعة حمل السفاح التي لم تكمل أسبوعها الأول على جريمة أمها، لتبيت رضيعة حمل السفاح ليلتها بين القمامة والقطط والكلاب، تبكي من شدة جوعها وبردها، تفاصيل الواقعة تسردها الموجز.

حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت جهات التحقيق المختصة بالواقعة، أمرت بحبس سيدة ألقت بطفلة حديثة الولادة جاءت نتيجة حمل السفاخ، داخل مقلب قمامة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع رضيعة حمل السفاح دار رعاية بالقاهرة.

المتهمة جدة رضيعة حمل السفاح

واتضح أن المتهمة هي جدة رضيعة حمل السفاح، حيث حاولت إخفاء جريمة ابنتها ذات الـ17 عاما، بأن جمعتها مع عامل دليفري علاقة آثمة، نتج عنها حمل السفاح، ليهرب العامل بعد ذلك ويترك الفتاة وحدها.

المتهمة حاولت إخفاء جريمة ابنتها

لتقرر المتهمة إخفاء جريمة ابنتها طالبة الثانوية العامة، خوفا من الفضيحة، لذا تخلصت من الطفلة عقب ولادتها بيومين، واعتقدت أنها قد تخلصت من جرائمها بتلك الطريقة، ليتم العثور على رضيعة حمل السفاح.

العثور على رضيعة حمل السفاح

وعثر عمال القمامة على الرضيعة داخل أحد الصناديق تبكي، ليتم إبلاغ قسم الشرطة والذي انتقل على الفور لمحل البلاغ.

البحث عن والدي رضيعة حمل السفاح

وبدأ فريق المباحث الذي أمرت النيابة العامة بانتدابه في البحث عن والدي الطفل، ليتم تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة، ومشاهدة الجدة أثناء إلقاء رضيعة حمل السفاح بصندوق القمامة.

رضيعة حمل السفاح

العثور على المتهمة

وتم العثور على المتهمة عقب إحكام الكمائن، وضبطها وابنتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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