استغل حداثة سنها.. ضبط المتهم بالاعـ.تداء على ابنة زوجته

ابنة زوجته.. آمنته على نفسها وجسدها، آمنته على طفلتها الوحيدة، لم تأمن أبا الطفلة، ولكن استبدلت زوجا آخر، لم تكن تعلم أن الذئب يخفي أنيابه دوما، يراقب ضحيته قبل أن ينقض، ربما لثقتها الزائدة كونه زوجها، أو لأنه دوما ما يسجد أمامها على سجادة الصلاة، ويقنعها أنه راهب في محراب عشقها، تفاصيل واقعة تعـ.دي زوج على ابنة زوجته تنقلها لكم الموجز.

بلاغ بتعدي زوج على ابنة زوجته

وكانت البداية بتلقي تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تدعى "س. م"، وتبلغ من العمر 33 عاما، تتهم فيها زوجها بالاعتـ.داء جنـ.سيا على طفلتها من طليقها والتي تبلغ من العمر 14 عاما.

اعتـ.دى على ابنة زوجته

ما الذي أغرى ذئب بطفلة لم تبلغ بعد، ما زالت طفلة تلعب مع قريناتها في الشارع، تضحك كالأطفال، وتجري كالأطفال، وحتى أنها تتحدث وتتعامل كالأطفال، لا تملك من غنج النساء شيئا، ولكنه قرر أن ينتهك عرضـ.ة جسدها ويقـ.تل براءته.

حبس المتهم بالتعـ.دي على ابنة زوجته

وبناء على البلاغ المقدم من والدة الطفلة، فقد أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس زوج الأم المتهم بالتعـ.دي على ابنة زوجته جنـ.سيًا بمنطقة الصف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الفتاة وبيان حقيقة التعـ.دي عليها من عدمه.

الطفلة تحكي لوالدتها تفاصيل الجريمة

الطفلة ذهبت لوالدته تجري وتختبئ بداخل أحضانها، لتهرع الأم وتسألها عما حدث، لتتفاجيء بأن الطفلة تحكي لها بأن عمو كما تناديه فعل معها العيب وآالمها، وبدأت الأم تحاول فهم أكثر من طفلتها التفاصيل، لتكتشف أنه عاشرها معاشرة الأزواج، لتقرر اللجوء إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه.

وعلى الفور تحرك فريق من المباحث الجنائية بعد تقنين الإجراءات، ويتم إحكام الأكمنة وتكثيف الكجهودات الأمنية، ليتمكن فريق المباحث بقيادة المقدم أحمد حسانين رئيس مباحث قسم شرطة الصف من ضبط المتهم المتعدي على ابنة زوجته.

وواجهت النيابة العامة المتهم بجـ.ريمته، فأقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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