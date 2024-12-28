طفل كرداسة.. كواليس اعتداء شاب على صغير بحجة شراء الحلوى في الجيزة

طفل كرداسة.. استطاع أن يستغل نقطة ضعفه بأن أغراه باللهو في مكان آخر، فضلًا عن شراء الحلوى له، لكن الغرض كان فعل ما حرمه الله على قوم نبي الله لوط، فكان ما فعله شاب مع طفل كرداسة حكاية مأسوية تسردها الموجز.

تفاصيل واقعة طفل كرداسة

“تعالى معايا يا حبيبي أجيبلك حاجة حلوة”.. كلمات بدأ بها شاب السيطرة على عقل طفل كرداسة، حتى يفعل مع فعل قوم لوط، فاصطحبه إلى مكان نائي حتى يستطيع تنفيذ الفعل الحرام.

في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، كان الواقعة التي حاول من خلالها شاب أن يفعل مع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حاول شاب هـ.تك عرضه بأن اصطحبه بحجة شراء الحلوى له، واتخذ من مكان نائي مسرحًا لمزاولة جـ.ريمته، لكن الطفل منع ما منعه الله على قوم نبيه لوط عليه السلام.

الاعتداء على طفل كرداسة

محاولة هـ.تك عرض طفل كرداسة

استدرج شاب في منطقة كرداسة، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وحاول هـ.تك عرضه، لكن الطفل استغاث بالأهالي الذين استجابوا لندائه فورًا وضبطوا الشاب، وجرى اقتياده إلى ديوان مركز كرداسة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي أمرت بسرعة تحريات المباحث عن الواقعة.

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام عامل بالشروع في هتك عرض طفل بمدينة كرداسة بالجيزة حيث امسك به الأهالي بسبب استغاثة الطفل بعد استدراج المتهم له.

تفاصيل هتـ.ك عرض طفل كرداسة

كما قررت النيابة، عرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما تعرض له من إصابات بجسده، فضلًا عن أمرها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هـ.تك عرض طفل.

فيما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، حيث إنهم أكدوا أن الشاب استدرج الطفل إلى مكان نائي وحاول الاعتداء عليه إلا أن الطفل استغاث بهم فهرولوا على الفور إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط الشاب.

بلاغ بواقعة طفل كرداسة

الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بضبط شاب حاول الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بمكان نائي داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز.

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