اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية والإتجار بأعضائهم البشرية.. اعرف الحقيقة

اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية.. كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن تفاصيل الواقعة التي تم تداولها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعم فيها أحد الأشخاص حدوث حالات اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية بغرض الاتجار بأعضائهم البشرية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية والإتجار باعضاءهم

وفور تداول الفيديو، قامت الأجهزة الأمنية بمتابعة الموضوع حيث تم فحص الفيديو والتأكد من عدم صحة ما تم ادعاؤه، وأظهرت التحقيقات أنه لم تُسجل أي بلاغات بهذا الشأن، مما ينفي صحة الواقعة، وفي إطار التحقيقات، تم تحديد هوية الشخص الذي نشر الفيديو، وهو حارس أمن بإحدى الشركات في الشرقية.

التحقيق في واقعة اختطاف الأطفال من مدرسة بالشرقية

واثناء مواجهته بالواقعة، اعترف باختلاق القصة بهدف جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، كما أقر بأنه قام بتصوير المقطع بمساعدة زميل له في نفس الشركة، والذي تم ضبطه أيضاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم عرضهما على النيابة العامة لمواصلة التحقيقات، هذا وأكدت أجهزة وزارة الداخلية على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير الذعر بين المواطنين.

وفي سياق اخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر إحدى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر استغاثة شخص بعد عثوره على طفلتين مختطفتين في منطقة المرج بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد فحص الواقعة، تبين أن الفيديو لا يعكس حقيقة الأحداث، إذ تبين أن والد الطفلتين هو من تركهما بالقرب من أحد المحال في دائرة قسم شرطة المرج، وذلك لحين وصول والدتهما (التي انفصلت عنه)، وعندما حضرت الأم، استلمت الطفلتين دون أي اشتباه في وقوع جريمة خطف.

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