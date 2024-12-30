حقيقة انفجار أكاديمية الشرطة.. بيان رسمي كشف التفاصيل

انفجار أكاديمية الشرطة.. يبحث عدد من المواطنين في الساعات الماضية عبر مواقع البحث والتواصل الاجتماعي عن تفاصيل ما تردد حول وقوع انفجار في أكاديمية الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة، وأدى إلى وفاة ضابط شرطة وفردين أمن.

ويرصد الموجز، في التقرير التالي حقيقة انفجار أكاديمية الشرطة، وفق ما جاء في البيان الرسمي.

حقيقة انفجار أكاديمية الشرطة

وأوضحت “الداخلية”، في بيانها الرسمي، أن الحادث نجم عن انفجار غازي حدث أثناء تنفيذ أعمال صيانة بأحد المخازن الموجودة داخل أرض فضاء في الأكاديمية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الحادث أسفر عن وفاة ضابط شرطة وفردي أمن كانوا موجودين في الموقع أثناء وقوع الانفجار.

وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً، كما قدمت تعازيها لأسر الضحايا.

حقيقة انفجار أكاديمية الشرطة

وأكدت “الداخلية”، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على حرصها على سلامة العاملين في المنشآت الشرطية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز معايير السلامة المهنية.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة كلية الشرطة 2025

وفي سياق متصل ننشر خطوات تقديم تظلمات نتيجة كلية الشرطة 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

يجب انتظار إعلان النتيجة بشكل رسمي والتأكد من عدم القبول بها وعدم وصول رسالة نصية بالاسم الخاص بالطالب ونتيجته.

الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية بمنطقة القاهرة الجديدة.

تقديم التماس على نتيجة تلك الكلية للطالب غير المقبول.

الانتظار حتى يتم فحص جميع الالتماسات، وبعد ذلك إعلان نتائجها.

كلية الشرطة

ويذكر أن كان مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم قد أعلن اعتماد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الخميس الماضي، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2024 - 2025.

وأوضح اللواء هاني أبو المكارم في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 49 ألفًا و681 طالبًا.

نصائح هامة للطلاب وأولياء الأمور

لتجنب رفض الطلب: تقديم الالتماس في الموعد المحدد.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن أكاديمية الشرطة أو وزارة الداخلية فقط.

التحلي بالصبر خلال فترة الفحص، التى تتطلب العملية وقتًا لضمان الدقة.

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