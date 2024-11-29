بعد حكم حبسه 10 سنوات.. الشرطة تبدأ في البحث عن مجدي شطة

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تكثيف جهودها لضبط مؤدي المهرجانات مجدي شطة ، لتنفيذ حكم سجنه 10 سنوات الصادر من محكمة جنايات العباسية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، من خلال فريق بحث تم تشكيله لتحديد مكان اختباء المتهم الهارب لضبطه، يكشف الموجز التفاصيل.

حبس مجدي شطة 10 سنوات

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قد قضت الأربعاء، بالسجن 10 سنوات «غيابيا» لمطرب المهرجانات مجدي شطة و6 سنوات لسائق في اتهامهما بحيازة مخدرات في منطقة المرج.

مجدي شطة

فيما عاقبت المحكمة المتهم الثاني «السائق» حضوريا، بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري.



كانت نيابة المرج، قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

مجدي شطة



يشار إلى أن بداية الواقعة، مشاهدة مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

أزمات في حياة مجدي شطة:

أزمة شطة مع حمو بيكا

بدأت أزمة حمو بيكا وشطة بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى نشره بيكا يعلن من خلال عن موعد حفله وتنظيمه بالإسكندرية بوجود عدد من الفنانين الشعبين بينهم مجدي شطة، وآخرون.

وبعدها علق مجدي شطة على تلك الفيديو من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: أنه لن يحضر تلك الحفلة وأن ما ذكره حمو لا أساس له من الصحة، وقال: أنا عندي شغل في المطرية ومش هروح حفلة حكو بيكا.

أزمة شطة مع هاني شاكر

هاجم شطة نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر بعد حصول محمد رمضان على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، قال شطة: إن محمد رمضان واخد تصريح بفلوسه مش زينا غلابة.. وهاني شاكر مابيحبنيش علشان كدا مش راضي يطلع لي تصريح.

وأضاف أنه لا يرغب في إقامة حفلات طالما أنه ممنوع من الحصول على التصاريح اللازمة.

انا الفنان هاني شاكر سخر من أحد حفلات مجدي شطة قائلاً في أحدي اللقاءات: كنت فعلًا نازل أسمع مجدي شطة لكن الفنان شريف منير منعني أنا وأسرتي.. وحزنت جدًا ورديت على منير قلت له ليه يا شريف كدا نكدت عليا

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