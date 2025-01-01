الآن كيفية تسجيل قراءة الغاز الشهرية على موقع بتروتريد

قراءة الغاز الشهرية .. أعلنت شركة بتروتريد عن توفير خدمة تسجيل قراءة الغاز الشهرية عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 حتى نهاية كل شهر، ويمكن للعملاء استخدام عدة طرق لتسجيل قراءات العدادات بسهولة ويسر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



كيفية تسجيل قراءة الغاز الشهرية على موقع بتروتريد

يمكن للمواطنين تسجيل قراءة الغاز الشهرية على موقع بتروتريد، من خلال اتباع أحد الخيارات المتاحة عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1122 من أي محمول، أو يمكن للمستخدمين الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد لتسجيل قراءتهم بأنفسهم، عند الدخول على الموقع، يُطلب من العميل إدخال بياناته مثل "فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، ومحافظة" ثم كتابة قراءة العداد الخاصة به للشهر الجاري، وأخيرًا الضغط على زر "حفظ" لتأكيد التسجيل.

قراءة الغاز

كما أعلنت الشركة عن تمديد فترة تسجيل قراءات العدادات الشهرية حتى يوم 27 من كل شهر بدلاً من يوم 20، على أن يتم تحصيل الفواتير في بداية كل شهر ميلادي، حيث تسعى بتروتريد من خلال هذه الإجراءات إلى تسهيل وتيسير عملية تسجيل القراءات لعملائها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وراحة للمستخدمين.



كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية 2025

ويمكن لعملاء موقع بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز، من خلال الاتصال بخدمة العملاء المركزية على 1122 من أي محمول، أو الاتصال بخدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي محمول، أو بـ 09000727 من اي خط أرضى، او من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1-الدخول عبر موقع شركة بتروتريد، ومن ثم اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز، من خلال الضغط هنا .

2- اختيار « فرعي- شقة- عمارة- بلوك- قطاع- يومية- منطقة – محافظة - رقم العداد ».

3- بعد ذلك عليك الضغط على استعراض الفواتير لتظهر لك الفاتورة.



كيفية دفع فاتورة الغاز من خلال موقع بتروتريد

يمكن للمواطنين دفع فاتورة الغاز بتروتريد من خلال عدة طرق وهي:

- الموقع الإلكترونى لـشركة بتروتريد.

- المحافظ الإلكترونية وهى: محفظة الفون كاش من البنك الأهلى - محفظة BM من بنك مصر.

- المواقع الإلكترونية« موقع ماي فورى - موقع جوميا ».

- ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري عليه علامة: «فورى – ضامن – مصاري – آمان – BEE - E-finance – خدماتي».

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