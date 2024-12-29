رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز في دقائق.. خطوات سريعة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز.. اتجهت العديد من الجهات والهيئات الحكومية إلى التحول الرقمي في الآونة الأخيرة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة بشكل ملحوظ، إذ تمكن المواطنين من الاستعلام عن فاتورة الغاز بكل يسر وسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة والتعرض للزحام أو انتظار مرور محصلين إلى المنازل.

وفي السطور التالية، يستعرض الموجز، طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز في مصر

الطريقة الأولى في الاستعلام عن فاتورة الغاز تكون من خلال موقع شركة بتروتريد الموجود بضغط هنـــــــــــــــا

ثم كتابة رقم المشترك الموجود على العداد.

الضغط على اعرض كي تظهر الفواتير المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

والجدير بالذكر، أن شركة بتروتريد تتيح إمكانية الاستعلام عن فاتورة الغاز وذلك بإدخال قراءة عداد الغاز من يوم 1 في الشهر وحتى يوم 27، ويمكن تسديد فاتورة الغاز حتى نهاية الشهر المستحق في الفاتورة.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال شركة بتروتريد من خلال تطبيقها بتروميتر الذي يتم تحميله من خلال متجر التطبيقات على هاتفك المحمول.

والقيام بإنشاء حساب على التطبيق وإدخال صورة من العداد وبذلك يتم تسجيل القراءة ومعرفة قيمة الفاتورة والبدء في تسديدها فور من وقت التسجيل.

ومن خلال الشركة الوطنية للغاز ناتجاس يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز والاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2024 بضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ثم ادخال رقم المشترك.

شقة – عمارة – قطاع- منطقة –بلوك - محافظة.

ثم كتابة رقم العداد.

وهو المكتوب على وجه العداد.

ثم أضغط على إدخال قراءة الغاز ثم استعراض الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز طاقة غاز

ومن خلال شركة طاقة غاز يمكن الاستعلام عن الفاتورة للغاز الطبيعي بسهولة من خلال تطبيق الموبايل الخاص بهم وهو الأكثر سهولة لكثير من المواطنين للاعتماد عليه في إدخال قراءة العداد ومعرفة الفاتورة ودفعها.

ويكون عن طريق تطبيق TAQA GAS، ثم تحميله من خلال متجر التطبيقات، وإنشاء حساب عليه، واتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز ودفعها بكل سهولة.

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