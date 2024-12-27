استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. دليلك الشامل

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية منظومة متكاملة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم, والتي تعد مفتاحًا للحصول على العديد من المزايا والخدمات التي تهدف لتحسين جودة حياة أصحاب الإعاقات.

خطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الخطوات المطلوبة لحجز الكشف الطبي, وجاءت كالتالي:

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة “اضغط هنا”.

اختيار قسم "أخبارنا" والضغط على رابط الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة “اضغط هنا”.

تسجيل البيانات المطلوبة ضمن استمارة الحجز.

استلام رسالة تحتوي على تفاصيل الموعد ومكان الكشف عبر الهاتف المحمول، أو الاستعلام باستخدام الرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

أتاحت وزارة الصحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن موعد الكشف الطبي عبر الخطوات التالية:

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة “اضغط هنا”. الضغط على "الكشف الطبي لطالبي بطاقة الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي ثم الضغط على "بحث" للحصول على تفاصيل الموعد.

أنواع حالات الطلب بعد الكشف الطبي

أوضحت وزارة الصحة الحالات المختلفة التي تظهر بعد التسجيل:

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

بيانات أساسية: تشير إلى موعد الكشف الطبي.

غير مستوفٍ للأوراق: يجب تجهيز المستندات وإعادة حجز موعد.

تم الكشف: الانتهاء من الكشف الطبي وجارٍ مراجعة الطلب.

إعادة عرض: يتطلب استكمال الفحوصات وإعادة التقييم.

تم تحويل الطلب للتضامن: نُقلت التقارير لوزارة التضامن لاستكمال الإجراءات.

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي؟

تظهر نتيجة الكشف الطبي بعد تقديم الأوراق لدى اللجنة المختصة التابعة لوزارة الصحة، وعادة ما تستغرق النتيجة من شهر إلى شهرين للظهور بعد الفحص الطبي.

ما هي مدة صلاحية بطاقة الخدمات المتكاملة؟

صلاحية البطاقة هي 7 سنوات من تاريخ استخراجه، ويمكن تجديده بعد انتهاء الصلاحية بالقيام بعدد من الإجراءات.

المزايا التي يوفرها بطاقة الخدمات المتكاملة

تستعرض جريدة “الموجز” المزايا التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة, كالتالي:

الجمع بين معاشين.

تخفيضات على وسائل النقل العام.

الإعفاء الجمركي على السيارات والأجهزة التعويضية.

الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.

الإعفاء من المصروفات الدراسية.

الحصول على مسكن حكومي مناسب.

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