طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه.. وخطوات سداد الفاتورة

أظهرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مجموعة من الطرق يمكن عن طريقها الإستعلام عن فاتورة المياه من المنزل، وذلك يكون ضمن الكثير من الخدمات على موقعها الإلكتروني، ولذلك، يقدم لكم «الموجز» فيما يلي خطوات وطرق الإستعلام عن فاتورة المياه في ديسمبر 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

سداد فاتورة المياه

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه للشهر الحالي:

1- في البداية قم بزيارة موقع الشركة القابضة مباشرة من هـذا الرابط.

2- وأيضاً حدد أيقونة «دفع الفواتير».

3- ثم أدخل البيانات المطلوبة.

4- وبعدها اكتب قراءة العداد في الخانة المخصصة لها.

5- وبعد ذلك قم بالاستعلام.

6- وأخيراً سيظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لـ دفع فاتورة المياه.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه 2024

وفرت «الشركة القابضة» عدة طرق أخرى من أجل الاستعلام عن فواتير مياه الشرب 2024 ، والمتمثلة في تحميل تطبيق «125-HCWW» عبر الهواتف الذكية من متجر بلاي أو آب ستور، وأيضاً المحصلين التابعين للشركة في المحافظات والمدن المتباينة، أو زيارة مكتب الشركة حسب المنطقة الخاصة بالمستهلك أو صاحب العداد.

طريقة سداد فاتورة المياه

وأتاحة الشركة «القابضة لمياه الشرب» عددًا من الطرق بهدف سداد فواتير مياه الشرب 2024 من خلال التالي:

1- من خلال تطبيق فوري، وأمان، وسهل، وخالص.

2- أو بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالأهلي وCIB.

3- أو عن طريق مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

4- أو تطبيق «125-HCWW» عبر الهواتف الذكية.

طريقة سداد فاتورة المياه عن طريقة تطبيق «125-HCWW»

1- في البداية قم بتحميل تطبيق «125-HCWW».

2- ثم ادخل على التطبيق وإنشاء حساب.

3- وبعدها اختر الشركة التابع لها.

4- وبعد ذلك قم بإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

5- وأخيراً سوف تظهر قيمة الفاتورة، ويمكن سدادها من خلال استخدام بطاقات الائتمان.

الاستعلام عن فاتورة المياه

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