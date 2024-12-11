كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالإسكندرية 2024 ودفعها بخطوات بسيطة

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه بالإسكندرية وسدادها بسهولة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير الخدمات إلكترونيًا وتيسيرها على المواطنين، في هذا التقرير ، تقدم الموجز خطوات الاستعلام عن الفاتورة وطرق الدفع المتاحة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالإسكندرية

يمكنك معرفة قيمة فاتورة المياه الخاصة بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الرابط المخصص من هنا



2. اختيار خدمة "احسب فاتورتك بنفسك":

اضغط على أيقونة "خدمتنا"، ثم اختر خدمة "احسب فاتورتك بنفسك".



3. تسجيل البيانات المطلوبة:

أدخل بيانات العداد الخاصة بك، والتي تشمل:

اسم المحافظة (الإسكندرية).

القراءة الحالية والسابقة للعداد.

عدد الوحدات.

نوع النشاط (منزلي أو خدمي).

عدد الوحدات المشتركة في العداد، إن وجدت.

تحديد حالة الصرف الصحي (مخدوم أو غير مخدوم).

4. الضغط على زر الاستعلام:

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "استعلام".



5. عرض تفاصيل الفاتورة:

ستظهر لك الفاتورة متضمنة:

كمية المياه المستهلكة.

استهلاك الوحدة.

فاتورة المياه اسكندرية..الشريحة التي تنتمي إليها.

سعر المتر وقيمة استهلاك المياه.

خدمات الجهاز التنظيمي والصرف الصحي.

إجمالي الاستهلاك.

فاتورة المياه



طرق دفع فاتورة المياه بالإسكندرية

للتسهيل على المواطنين، وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العديد من الوسائل لدفع فاتورة المياه، ومنها:

1. شركات التحصيل الإلكتروني:

يمكنك السداد من خلال خدمات التحصيل الإلكتروني مثل:

فوري.

ضامن.

مصاري.

2. ماكينات الصراف الآلي:

تتوفر هذه الخدمة عبر ماكينات ATM التابعة للبنوك المختلفة.



3. مكاتب البريد:

يمكنك التوجه إلى أي مكتب بريد قريب منك في محافظة الإسكندرية لدفع الفاتورة.

أهمية التحول الرقمي في قطاع المياه

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية ومواكبة التحول الرقمي، حيث يهدف إلى تقليل الازدحام في المكاتب، توفير الوقت والجهد، وضمان شفافية الإجراءات.

بات بإمكانك الآن معرفة قيمة استهلاكك الشهري للمياه بكل سهولة وسدادها من أي مكان باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة. لا تتردد في الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية لتحسين تجربتك كمستهلك.

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