رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024

الاستعلام عن فاتورة المياه.. تزداد هذه الأيام متابعة فواتير الخدمات الأساسية، ومنها فاتورة المياه، لضمان تسديدها في الوقت المحدد وتجنب أي غرامات أو انقطاع في الخدمة.

وبناءً على ذلك، توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه بسهولة باستخدام رقم العداد، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من مستوى الشفافية في تقديم الخدمات.

الاستعلام عن فاتورة المياه

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل عبر التقرير التالي تفاصيل الاستعلام عن فاتورة المياه من حيث الخطوات وطرق السداد الممكنة إلكترونيًا وبرابط مباشر دون التوجه للشركة التابع لها المواطن.

وتتيح خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه الإلكترونية للمواطنين معرفة قيمة استهلاكهم الشهري بشكل دقيق، مع عرض تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القراءة الحالية والسابقة وتكلفة الاستهلاك.

ويمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة المياه التابع لها المشترك، حيث يتم إدخال رقم العداد أو الرقم المرجعي المخصص للفاتورة، ليتم عرض جميع التفاصيل بشكل مباشر.

وتتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2024 برقم العداد، كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة المياه

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه

الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابعة لكل محافظة. إدخال رقم العداد الخاص بصاحب المنزل والمدون على فاتورة المياه الخاصة بالشهر السابق. اضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.

أما فيما يتعلق بـ كيفية حساب فاتورة المياه عن شهر ديسمبر 2024 فتشمل الآتي:

الدخول على رابط «احسب فاتورتك بنفسك» عبر موقع الشركة القابضة للمياه الإلكتروني. إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعداد والعنوان بشكل صحيح. إدخال القراء الحالية للعداد. إدخال القراءة السابقة للعداد. الضغط على عرض الفاتورة. تظهر القيمة الواضحة للفاتورة الشهرية، بالنسبة لكمية المياه المستهلكة، ونوع الشريحة، وسعر المتر، و«إجمالي الاستهلاك».

وإليكم أيضًا طرق سداد فاتورة المياه وهي كالتالي:

طرق سداد فاتورة المياه

سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك لحاملي هواتف 125، والتي تعمل بنظام الاندرويد سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 عبر الهاتف «اون لاين» لحاملي هواتف ios سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 من خلال تطبيق «فوري». سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 من خلال دفع «فوري». سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة. سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية. سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 من خلال تطبيق «خالص». سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024، من خلال تطبيق «أمان». سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024، من خلال تطبيق «سهل» للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

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لينك موقع بوابة الحكومة المصرية.. تفاصيل الاستعلام عن فاتورة المياه