رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقديم خدماتها الرقمية للمواطنين، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024 بسهولة من المنزل، عبر الموقع الرسمي للشركة أو من خلال تطبيقاتها المتاحة على الهواتف الذكية.

الموجز ينشر تفاصيل الاستعلام من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الدخول هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2024

زيارة الموقع الإلكتروني: الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. تحديد قسم "دفع الفواتير": اختر هذا القسم من الصفحة الرئيسية. إدخال البيانات: أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم العداد وقراءة العداد. الاستعلام: اضغط على زر "استعلام" لعرض فاتورة المياه الشهرية. عرض الفاتورة: ستظهر قيمة استهلاك المياه الشهرية التي يجب سدادها.

طرق أخرى للاستعلام

التطبيقات الذكية: يمكن للمواطنين تحميل تطبيق "125-HCWW" من متجر التطبيقات على الهواتف الذكية (بلاي ستور أو آب ستور) للاستعلام عن الفاتورة ودفعها.

الموقع الرسمي: زيارة الموقع الرسمي لشركة المياه في كل محافظة، حيث يمكن إدخال رقم العداد ورؤية قيمة الفاتورة.

خدمة العملاء: يمكن للمشتركين التواصل مع المحصلين أو زيارة مكاتب الشركة في مختلف المدن والمناطق للاستعلام عن الفاتورة.

طرق سداد فواتير المياه

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة طرق لسداد فواتير المياه:

التطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق "125-HCWW". ماكينات الصراف الآلي: خاصة بالبنك الأهلي وبنك CIB. مكاتب البريد المصري: يمكن دفع الفواتير في أي مكتب بريد. التطبيقات الإلكترونية الأخرى مثل "فوري" و "أمان".

توفر الشركة القابضة أيضا طريقة الاستعلام عن الفاتورة باستخدام رقم العداد عبر الموقع الرسمي، حيث يتم إدخال رقم العداد والقراءة السابقة والحالية للحصول على قيمة استهلاك الشهر.

خدمة الاستعلام عبر الإنترنت

تسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات مريحة وسريعة لجميع المشتركين، مما يسهل عليهم متابعة الفواتير ودفعها من خلال الإنترنت أو التطبيقات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

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