موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 للمدارس.. قربت خلاص

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس والجامعات.. من أكثر ما يبحث عنه حاليًا طلاب المدارس والجامعات على محركات البحث باستمرار وخاصةً محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي بالمدارس والجامعات.

ولمعرفة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 سواء في المدارس والجامعات، وسيكشف لكم الموجز التفاصيل الكاملة عبر التقرير التالي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس

ومن المقرر، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 في المدارس، يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل بالمدارس، لينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجامعات

كما حددت الوزارة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجامعات، والتي من المفترض أن تبدأ الدراسة في الترم الثاني 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025، لتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 29 مايو المقبل، كما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للجامعات لمدة 16 أسبوعًا.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

إجازة الترم الأول 2025

وإجازة نصف العام الدراسي 2025 ستبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، بعدها، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 6 فبراير 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي خريطة العام الدراسي الجديد 2024/2025، والتى جاءت كالتالي:

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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