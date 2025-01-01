مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول
يبحث الطلاب عن مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025، لأنها تُعد مادة رسوب ونجاح لطلاب أولى ثانوي، لذلك تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي مراجعات شاملة على مادة التاريخ.
ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الحصول على مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول، حيث يمكن للطلاب تحميلها بصيغة الـ PDF عبر موقعنا الحالي بشكل مباشر وسريع.
طريقة تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025
توفر وزارة التربية والتعليم طريقتين للحصول على مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن الحصول على المراجعات من خلال النقاط التالية:
- الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا.
- تحديد المرحلة الدراسية وهي الثانوي.
- اختيار السنة الدراسية المطلوبة وهي الصف الأول الثانوي.
- تحديد الفصل الدراسي وهو الأول.
- اختيار نوع المحتوى المطلوب وهو نماذج اختبارية.
- تحديد المادة الدراسية من خلال أيقونة المواد.
- الضغط على زر بحث لعرض النماذج المتاحة.
- النقر على أيقونة تحميل النموذج بجوار المادة المطلوبة.
- عند ظهور ملف النموذج، الضغط على أيقونة Download أعلى الصفحة.
- حفظ الملف على الجهاز لاستخدامه في أي وقت.
رابط مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025
أتاحت جريدة الموجز رابط مباشر لمتابعيها للحصول على مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025 للفصل الدراسي الأول من موقع بوابة التعليم الإلكتروني لتحميل النماذج بسهولة من هنـــــــــــا.
روابط مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025
حددت وزارة التربية والتعليم أيضًا لينكات لنماذج استرشادية في مادة التاريخ وجميع المواد الأخرى التي تهم طلاب أولى ثانوي والمقر أن تبدأ امتحاناتهم يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري وللحصول على اللينكات كالتالي:
- تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الثانية(الانجليزية ) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا
- تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الثانية(الفرنسية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا
- تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الثانية(الالمانية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا
- تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الثانية(الايطالية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا
- تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الثانية(الاسبانية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا
- تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الثانية(الصينية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الاولي (الانجليزية ) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الاولي (الانجليزية ) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات (باللغة الانجليزية)
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الاولي (الفرنسية) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات (باللغة الفرنسية)
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوياللغة الاجنبية الاولي (الالمانية) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات (باللغة الالمانية)
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوي الكيمياء - الفيزياء - الاحياء
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوي كيمياء (انجليزي) - فيزياء (انجليزي) - احياء (انجليزي)
- تحميل النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانويكيمياء (فرنسي) - فيزياء (فرنسي) - احياء (فرنسي)
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