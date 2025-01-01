يبحث الطلاب عن مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025، لأنها تُعد مادة رسوب ونجاح لطلاب أولى ثانوي، لذلك تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي مراجعات شاملة على مادة التاريخ.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الحصول على مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025 الترم الأول، حيث يمكن للطلاب تحميلها بصيغة الـ PDF عبر موقعنا الحالي بشكل مباشر وسريع.

مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي

طريقة تحميل مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025

توفر وزارة التربية والتعليم طريقتين للحصول على مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويمكن الحصول على المراجعات من خلال النقاط التالية:

مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا.

تحديد المرحلة الدراسية وهي الثانوي.

اختيار السنة الدراسية المطلوبة وهي الصف الأول الثانوي.

تحديد الفصل الدراسي وهو الأول.

اختيار نوع المحتوى المطلوب وهو نماذج اختبارية.

تحديد المادة الدراسية من خلال أيقونة المواد.

الضغط على زر بحث لعرض النماذج المتاحة.

النقر على أيقونة تحميل النموذج بجوار المادة المطلوبة.

عند ظهور ملف النموذج، الضغط على أيقونة Download أعلى الصفحة.

حفظ الملف على الجهاز لاستخدامه في أي وقت.

رابط مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025

أتاحت جريدة الموجز رابط مباشر لمتابعيها للحصول على مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025 للفصل الدراسي الأول من موقع بوابة التعليم الإلكتروني لتحميل النماذج بسهولة من هنـــــــــــا.

روابط مراجعة مادة التاريخ الصف الأول الثانوي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم أيضًا لينكات لنماذج استرشادية في مادة التاريخ وجميع المواد الأخرى التي تهم طلاب أولى ثانوي والمقر أن تبدأ امتحاناتهم يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري وللحصول على اللينكات كالتالي:

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