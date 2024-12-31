مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي.. مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، يعتبر التحضير الجيد والمراجعة النهائية من أبرز الأمور التي تهم طلاب الصف الثاني الثانوي، ولأن مادة الكيمياء من المواد التي تحتاج إلى تدقيق وفهم للمفاهيم الأساسية، يقدم لكم موقع "الموجز" رابط مراجعة مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025.



رابط مراجعة مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول

حيث تتضمن مراجعة مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي ملخصًا وافيًا للمنهج الدراسي، بدءًا من الوحدة الأولى التي تشمل أبرز الأسئلة والمفاهيم الهامة التي يتم تناولها في امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما يعرض الموقع أيضًا مراجعات إضافية لمواد دراسية أخرى، لتكون مصدرًا متكاملًا للتحضير، يمكن تحميل هذه المراجعات بسهولة عبر بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الرابط المخصص، حيث توفر الوزارة هذه المراجعات لجميع الطلاب بشكل مجاني لتسهيل الوصول إليها، ويمكنك الدخول عليه من خلال الضغط هنا.

الصف الثاني الثانوي

كما توفر وزارة التربية والتعليم نماذج امتحان استرشادي لمراجعة مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي ترم أول 2025، بالإضافة إلى أمثلة استرشاديه لنظام التقويم، ويُمكن تحميلها عبر الرابط التالي من خلال الضغط هنـــــــا.

خطوات تحميل مراجعة مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول

يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي تحميل نماذج الوزارة للترم الأول عبر اتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني، بعد ذلك عليك اختيار المرحلة الدراسية وتحديد المرحلة الثانوية.

ثانيا: قم بتحديد السنة الدراسية واختيار "الصف الثاني الثانوي"، ومنها اختيار الفصل الدراسي الأول.

ثالثا: قم بتحديد نوع المحتوى واختيار "نماذج اختبارية"، بعد ذلك عليك اختيار المادة الدراسية من أيقونة المواد.

رابعا: قم يالضغط على أيقونة بحث ثم تحميل النموذج، سوف يتم عرض "ملف النموذج"، قم بالضغط على علامة التحميل (Download) الموجودة أعلى الصفحة.

خامسا: قم بحفظ الملف على جهازك.

مراجعة كيمياء تانية ثانوي الترم الأول 2025

- تتضمن مراجعة كيمياء الصف الثاني الثانوي للترم الأول 2025 النقاط التالية:

- عدد تأكسد ذرة العنصر في الجزيء متماثل الذرات يساوي صفر.

- عدد تأكسد المجموعة الذرية يساوي مقدار الشحنة التي تحملها.

- عدد تأكسد فلزات المجموعة A1 في جميع مركباتها يساوي +1.

- عدد تأكسد المجموعة A2 في جميع مركباتها يساوي +2.

- عدد تأكسد المجموعة A3 في جميع مركباتها يساوي +3.

- عدد تأكسد الفلور في جميع مركباته يساوي -1.

- عدد تأكسد الهالوجينات في معظم مركباتها يساوي -1.

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