تحرك من التعليم استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي، رابط استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة للعام 2024-2025.

ويوضح الموجز في التقرير التالي كل ما يتعلق بطريقة تحميل استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة.

طريقة تحميل استمارة الترشح

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنه يمكن تحميل استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة او لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم، وللوصول مباشرة لموقع الوزارة يمكنك من خلال النقر هنا.

وزير التربية والتعليم

البيانات التي تضمنها استمارة الترشح للعمل كرئيس لجنة

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة او لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 على عدة بيانات وهي:

- الاسم بالكامل، الوظيفة الاصلية، جهة العمل، الإدارة، المديرية التعليمية، الدرجة، تاريخ التعيين، الحالة الاجتماعية، المؤهل، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، الرقم القومي، كود المعلم، عنوان السكن، التليفون المحمول، بيانات العمل المتقدم له، بيان بالخبرات السابقة للمرشح.

وأشارت التربية والتعليم إلى أن الاستمارة تشمل استمارة الترشح تشمل على إقرار بصحة البيانات.

ونوهت بأن صيغة الإقرار هي: "أقر بأن جميع البيانات الموجودة بالاستمارة صحيحة وعلى مسئوليتي وأني اطلعت على كافة الشروط والضوابط الواردة بالإعلان وأقبل العمل المرشح له رئيسًا- وكيلًا للجنة الإدارة - النظام والمراقبة بأي قطاع على مستوى الجمهورية".

جدير بالذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

وفي السياق أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025رابط نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي pdf انجليزي الترم الأول