التعليم تصدر تعليمات هامة بشأن امتحانات نصف العام 2025

أرسلت المديريات التعليمية تعليمات هامة بشأن امتحانات نصف العام الدراسي للترم الأول للمدارس التي ستبدأ يوم 11 يناير 2025، حيث تُعد هذه التعليمات ضوابط لسير عملية الامتحانات بشكل عادل وآمن، حتى لا يحدث تسريبات مثل الأعوام الماضية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل تعليمات امتحانات نصف العام الدراسي للترم الأول التي وجهتها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية تنبيه المدارس بالقوانين الرسمية للامتحانات وضوابطها.

امتحانات نصف العام الدراسي

تعليمات امتحانات نصف العام الدراسي

أوضحت مديريات التربية والتعليم تعليمات امتحانات نصف العام الدراسي ومن ضمنها توزيع الطلاب على الحجرات الامتحانية بحيث يجلس طالب من الصف الأول الإعدادي بجوار طالب من الصف الثاني الإعدادي، مع مراعاة أن الحد الأقصى لعدد الطلاب في الحجرة هو 20 طالبًا.

وأشارت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إلى أن في حال وجود عجز شديد في عدد الحجرات أو الملاحظين، يمكن زيادة العدد ليصل إلى 24 طالبًا فقط، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مشددة على ضرورة استمرار التقييمات حتى نهاية ديسمبر، مع إشراف الإدارات التعليمية على طباعة وتسليم الامتحانات وموافاة إدارة التعليم بالمديرية بالإحصاء اليومي لغياب الطلاب "عام ومهني".

امتحانات نصف العام الدراسي

الاستعانة بمعلمي الحصة في امتحانات نصف العام 2025

وفيما يتعلق بالمدارس التي تعمل فترة مسائية، طلبت المديريات التعليمية إبلاغ التعليم الإعدادي بالمديرية بها، لضمان امتحان طلابها في الفترة الصباحية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تشكيل قوافل لتقدير الدرجات في المدارس التي لا تعاني من عجز في المعلمين، كما والاستعانة بمعلمي الحصة المشاركين في أعمال الامتحانات.

وشددت عى عدم إشراك العاملين المحرومين من أعمال الامتحانات في الملاحظة أو التقدير أو الكنترول في امتحانات نصف العام، مشيرة إلى متابعة المدارس للتأكد من كفاية المعلمين لأعمال الملاحظة، وفي حالة وجود عجز يمكن سد الفجوة من خلال المعلمين المتاحين في مدارس أخرى بالإدارة.

موعد امتحانات نصف العام 2025

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

اقرأ أيضًا

روابط مباشرة الآن لتحميل نماذج امتحان الاحياء ثانوية عامة 2024

رسميًا.. اعرف جدول امتحان الشهادة السودانية 2025 الآن