حددت وزارة التربية والتعليم قواعد سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2025 تيسيرًا على أولياء الأمور، حيث اعتمدت على طرق مختلفة للسداد، ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل السداد المتاحة لدفع مصروفات الطلاب.

ما هي قواعد سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2025

سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2025، يمكن أن يكون من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى، ويمكن أيضًا دفعها بفرع بنك مصر بموجب أصل إيصالات السداد ولا تُقبل صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر.

المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم أيضًا طريقة سداد المصروفات الدراسية بالأقساط بطرق ووسائل مختلفة منها دفع المستحقات على ثلاث أقساط القسط الأول في خلال أسبوع من إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير.

قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للقيد الجديد للعام الدراسى المقبل 2025-2026 والتي ستكون على النحو التالي:

أكدت وزارة التربية والتعليم أن قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية لعام 2025-2026 ستزيد 18 ألف و650 جنيها " ثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى لا غير غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم قرار وزاري بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة، ومن المقرر إخطار ولي الأمر بذلك بشكل رسمي.

وأوضحت أن قيمة الزي المدرسي إجباري لبداية كل مرحلة "المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى" وللمستجدين أيضًا بكل الصفوف وهي قيمة إضافية على قيمة المصروفات الدراسية.

المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية

حالات استرداد المصروفات الدراسية

وأشارت إلى استرداد المصروفات الدراسية ستكون بناءً على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 حيث يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام، ومن المقرر تطبيق القواعد التالية:

إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلى قبل بداية الدراسة بيوم واحد يخصم 10% من القسط الأول.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يخصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولي الأمر كامل المصروفات.

يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

رابط التقديم بالمدارس المصرية اليابانية 2025-2026

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025-2025 من يوم الخميس الماضي 26 ديسمبر وتستمر التقديمات حتى 30 يومًا ويمكن التقديم من خلال الرابط الرسمي من هنــــــــــا .

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