توفر وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf عربي لطلاب تانية ابتدائي الترم الأول عبر موقعها الرسمي الإلكتروني قبل موعد التقييمات النهائية والتي ستبدأ من 16 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” الحصول على نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf عربي والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء أمورهم لمراجعتها قبل بدء التقييمات النهائية للطلاب والتي من المقرر أن يسلم الطالب كراسة التقييمات الخاصة به لتقييمها من قِبل معلمين المادة.

نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي

رابط نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf عربي

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على جيمع نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf عربي من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسليم كراسات التقييمات مكتملة من هنــــــــــــــا ولمعرفة خطوات الحصول على النماذج اتبع الخطوات التالية:

حدد المرحلة التعليمية “الابتدائية”

حدد السنة الدراسية “الصف الثاني الابتدائي”

حدد الفصل الدراسي “الأول”

حدد نوع المحتوى “التقييمات”.

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نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي

روابط نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf

نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf مادة اللغة العربية من هنـــــا .

نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf مادة الرياضيات من هنـــــا .

نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf مادة اللغة الإنجليزية من هنـــــا .

نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي Mathematics من هنـــــا .

موعد تقييمات الصف الثاني الابتدائي

بدأت تقييمات الصف الثناي الابتدائي المبدئي بالأمس 29 ديسمبر وتستمر حتى 5 يناير، أما التقييمات النهائية تبدأ يوم 16 يناير وتستمر يوم 23 يناير 2025.

ضوابط التقييمات للصف الأول والثاني الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقييم المبدئي والنهائي لطلاب الصف الأول والثاني الابتدائي يبدأ في جميع المواد الدراسية، بما في ذلك اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

وأوضحت وزارة التربية والتعلم أن كل معلم يتولى مسؤولية تقييم طلاب فصله وفقًا للإجراءات المحددة، حيث يعتمد التقييم على نموذج موحد يشمل الجوانب التحريرية والشفوية والمهارية، حيث يُصنف التقييم التحريري إلى مستويين: "اجتاز" و"لم يجتاز"

وأشارت إلى أن الاختبارات التحريرية تُجري داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي وتحت إشراف موجهي الصفوف الأولى، وتخصص عشر درجات لكل مادة دراسية، مع اشتراط الحصول على خمس درجات على الأقل لاجتياز المادة.

وتُحفظ أوراق التقييم في المدرسة، سواء في كراسات أو أوراق منفصلة، حسب إمكانيات كل مدرسة، دون تحميل أولياء الأمور أي تكاليف إضافية.

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