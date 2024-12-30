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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

متوفر.. رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf الترم الاول

نماذج امتحانات الصف
نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf التي توفرها وزارة التربية والتعليم لطلاب تالتة ابتدائي في الترم الأول، لمراجعتها قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر عقدها يوم السبت 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” لينكات نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf للترم الأول من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني، بالإضافة إلى معرفة طريقة تقييم امتحانات تالتة ابتدائي بالمواد التي خارج المجموع.

نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي

رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf

للحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  التابع لبوابة التعليم الإلكتروني من رابط مباشر من هنـــــــــــــا حيث يمكن تحميل جميع المواد بسهولة.

روابط نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf عبر موقع بوابة التعليم الإلكتروني في جميع المواد مثل اللغة العربية والإنجليزية ومادة الرياضيات وغير من المواد الأخرى.

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  • نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf مادة اللغة العربية هنـــــــا 
  • نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf مادة  اللغة الإنجليزية هنــــــا 
  • نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي pdf مادة الرياضيات هنـــــــا 
  • نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي مادة  Mathematics هنــــــــــا
  • نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي مادة  Première langue française  هنـــــــــــــا
نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي

 جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي والمقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تعقد الامتحانات وفقًا للقرار الوزاري 136 لسنة 2024 ، ويكون امتحان مادة القيم واحترام الآخر في شكل تقييم تكويني يقيم المعلم خلال سلوك الطالب وفقا لمعدلات ادائهم من خلال إجراء تقويم تكويني.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أن مواد التربية الدينية والتربية الفنية والموسيقى والتوكاتسو في امتحانات الصف الثالث الابتدائي يقييمها المعلم وفقا لنواتج التعلم الخاصة بكل مادة والتي يتضمنها المنهج الدراسي ويشار إليها بـ "اجتياز" أو "لم يجتاز".

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