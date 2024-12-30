أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF الترم الاول عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، حيث يمكن لطلاب تالتة إعدادي الحصول عليها بكل سهولة من خلال الروابط التي سنوفرها لكم.

ويستعرض موقع “الموجز” لينكات الحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF الترم الاول لجميع الطلاب العربي واللغات، بالإضافة إلى لينك الأضواء والذي يحتوي على عدد كبير من النماذج.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF الترم الاول

توفر وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF الترم الاول من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط من هنــــــــــــا ويمكن الحصول على باقي النماذج من خلال السطور التالية:

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF النموذج الاسترشادي الاول

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF النموذج الاسترشادي الثاني

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF النموذج الاسترشادي الثالث

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDFالنموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDFالنموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

لينك نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي PDF الأضواء

وفر كتاب الأضواء نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي بصيغة الـ PDF حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليه وتحميله من هنــــــــــــــا حيث تتكون هذه النماذج من 369 صفحة لمراجعتها قبل الامتحانات وهي جميع النماذج الاسترشادية المعتمدة من الوزارة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة الاجنبية والهندسة بزمن ساعتين لكل مادة، أما يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة، و يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 امتحان مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط و يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في امتحان مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.

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