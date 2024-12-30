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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

رابط الحصول على نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي 2025

نماذج امتحان العربي
نماذج امتحان العربي

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي لعام 2025 حيث للطلاب الحصول على رابط عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر انطلاقها في شهر يناير.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي لعام 2024-2025 حيث يمكن للطلاب الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نماذج امتحان العربي

رابط نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي

لتحميل نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني عبر متصفح جوجل أو مباشرةً من هنـــــــــــا وتحميل جميع المواد.

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لينكات نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي

يمكن للطلاب الحصول على روابط  نماذج امتحان العربي للصف الرابع الابتدائي بصيغة الـ pdf عبر السطور التالية: 

نماذج امتحان العربي

مواصفات امتحان العربي لطلاب الصف الرابع الابتدائي

  • أسئلة الورقة الامتحانية في إطار المقرر الدراسي المحدد.
  • تُوزع الأسئلة بما يتوافق مع نواتج التعلم للمادة، مع مراعاة الأوزان النسبية لكل منها.
  • تُراعي الأسئلة تفاوت مستويات الصعوبة لضمان التمييز بين مستويات الأداء والتحصيل الدراسي للطلاب.
  • تُنظم الأسئلة بشكل تدريجي، بحيث تبدأ من الأسئلة الأسهل ثم تتدرج إلى الأصعب.
  • تُحقق الورقة الامتحانية توازنًا بين مختلف المستويات المعرفية.
  • تُصاغ الأسئلة بدقة ووضوح لتجنب اللبس أو الغموض.
  • يُهتم بتنسيق الورقة الامتحانية لضمان سهولة قراءتها، من حيث وضوح الخط وحجمه ونوعه، مع ترك مسافات مناسبة بين السطور لتعزيز مقروئيتها.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 

تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم السبت الموافق 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

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