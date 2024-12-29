تفاصيل امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد

مع اقتراب موعد الامتحانات، يسعى الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستعداد الجيد لضمان تحقيق أفضل النتائج، وفي إطار دعم العملية التعليمية، يبجث العديد من الطلاب وأولياء الأمور على نموذج امتحان الرياضيات، للصف الثالث الابتدائي، المنهج الجديد وفقًا لنظام الاختبارات الحديث الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز فهم الطلاب وتدريبهم.

ويستعرض الموجز، فيما يلي بعض نماذج امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد.

امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد

ويشتمل نموذج امتحان الرياضيات ، للصف الثالث الابتدائي الأول على العديد من الأسئلة، منها ما يلي:

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:

١- القيمة المكانية للرقم ٥ في العدد ٣٢٤٥٦٠ هي .....

آحاد

عشرات

مئات

آحاد الألوف

٢- طول الخط الخارجي الذي يحدد الشكل يسمى .....

المساحة

المحيط

الحجم

غير ذلك

٣- ٣٠ متر = ....... سم

٣

٣٠

٣٠٠

٣٠٠٠

٤- ٦ × ٩ ...... ٦ + ٩

>

<

=

غير ذلك

٥- شكل رباعي فيه كل أضلاعه متساوية هو .....

المعين المستطيل متوازي الأضلاع المثلث

٦- من عوامل العدد ١٥ العدد ......

٤

٢

٣

١٠

٧- يقاس حجم الدواء في الزجاجة بوحدة .....

المتر

اللتر

الملليمتر

الملليمتر

امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد

امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد

امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد

والجدير بالذكر أن كانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم، عقد اختبارات نهائية لطلاب الصف الثالث الابتدائي، بداية من العام الدراسي 2024 2025، وذلك بعد أن كانت مرحلة نقل بدون امتحانات، ويتم تقييم الطلاب شفهيًا.

كما أنه تم تطبيقست امتحانات لطلاب الصف الثالث الابتدائي طوال العام، متمثلة في 4 اختبارات شهرية «أكتوبر - نوفمبر - فبراير - مارس»، واختبارين في نهاية الفصلين الدراسيين.

امتحان رياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج الجديد

موعد امتحانات نصف العام الترم الاول 2025

ووفقا للخريطة الزمنية لوزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظه القاهرة لطلاب لطلاب الابتدائي من 11 يناير 2025 .

إجازة نصف العام الدراسي 2025

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، والتي ستستمر لمدة أسبوعين، بعد انتهاء الإجازة.

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