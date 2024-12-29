رابط تحميل نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي 2024-2025 لجميع الطلاب أول ابتدائي عبر موقعها الرسمي، نظرًا لبدء التقييم المبدئي غدًا الأحد الموافق 29 ديسمبر من العام الجاري.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي لعام 2024-2025 حيث تحمل التقييمات جميع الأداءات والواجبات المنزلية والأداء الصفي، حيث بدأت المديريات التعليمية بإخطار المدارس بجمع كراسات التقييمات.

رابط نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي 2025

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي من خلال بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــا وللحصول عليها بالخطوات التالية:

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط المخصص من هنــــــــــا.

بعد الدخول، ستظهر عدة خيارات تتيح لك الحصول على النماذج المطلوبة للمرحلة التعليمية المحددة.

تحديد المرحلة التعليمية المطلوبة، ثم الضغط على خيار المرحلة الابتدائية.

اختيار السنة الدراسية مثل الصف الأول الابتدائي أو أي صف آخر حسب الحاجة.

يُحدد الفصل الدراسي المطلوب بالضغط على الفصل الدراسي الأول، وأخيرًا اختيار نوع المحتوى وتحديد كلمة التقييمات.

تحميل نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي في مادة اللغة العربية من هنــــــــا

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية من هنـــــــــــا

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي في مادة الرياضيات من هنــــــــــــا

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي في مادة Mathematics من هنـــــــــــا

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي في مادة Première langue française من هنـــــــــــا

نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي

موعد تقييمات الصف الأول الابتدائي

تبدأ تقييمات الصف الأول الابتدائي المبدئي يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر وتستمر التقييمات حتى يوم 5 يناير، أمت التقييمات النهائية تبدأ يوم 16 يناير وتستمر حتى يوم 23 يناير ن العام القادم 2025.

ضوابط تقييم الصف الأول الابتدائي 2025

تُقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المواد الدراسية "اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية".

يعتمد التقييم على نموذج موحد يشمل الجوانب التحريرية، الشفوية، والمهارية. يُصنف التقييم التحريري إلى مستويين: "اجتاز" و"لم يجتاز".

تُجرى الاختبارات داخل المدرسة تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى.

تخصص عشر درجات لكل مادة، ويجب الحصول على خمس درجات على الأقل لاجتياز المادة.

تُحفظ أوراق التقييم في المدرسة دون تحميل أولياء الأمور تكاليف إضافية. تخصص درجتان الإملاء في اللغة العربية، ويُحسب الخطأ بنصف درجة.

يُتابع التقييم من قبل موجهي الصفوف الأولى لضمان الشفافية والدقة.

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