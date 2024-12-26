موعد بدء تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي لأولياء الأمور لمعرفة قدراتهم على التعلم، حيث تستعد المدارس خلال الأيام القادمة بتقييم مبدئي للطلاب قبل التقييم النهائي وفقًا للمواعيد الرسمية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل موعد بدء تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي حيث يريد أولياء الأمور معرفة جميع المعلومات التي تتعلق بالتقييمات ومواعيدها.

تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

وتستعد المدارس في محافظات مصر بدء تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي في يوم 29 ديسمبر الجارى بشكل مبدئي حتى 5 يناير مع استمرار الدراسة للطلاب داخل المدارس، ومن المقرر أن يبدأ تقييم نهائى من يوم 16 حتى 23 يناير 2025 وفقًا لمواعيد وزارة التربية والتعليم .

تعليمات تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

وفي هذا الشأن، وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي للترم الأول لتقييم الطلاب من خلال مراعاة سياسات التقييم.

يُجرى تقييم مبدئي ونهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في جميع المواد الدراسية، بما في ذلك اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، كما يتولى كل معلم مسؤولية تقييم طلاب فصله وفقًا للإجراءات المحددة.

تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي

يعتمد التقييم على نموذج موحد يشمل الجوانب التحريرية والشفوية والمهارية، حيث يُصنف التقييم التحريري إلى مستويين: "اجتاز" و"لم يجتاز"، و تُجرى الاختبارات التحريرية داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي وتحت إشراف موجهي الصفوف الأولى.

تُخصص عشر درجات لكل مادة دراسية، مع اشتراط الحصول على خمس درجات على الأقل لاجتياز المادة، وتُحفظ أوراق التقييم في المدرسة، سواء في كراسات أو أوراق منفصلة، حسب إمكانيات كل مدرسة، دون تحميل أولياء الأمور أي تكاليف إضافية.

تُخصص درجتان أيضًا للإملاء في مادة اللغة العربية، ويُحسب الخطأ بنصف درجة، ويتابع التقييم من قبل موجهي الصفوف الأولى، الذين يقومون بالتوقيع على النتائج لضمان الشفافية والدقة.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي

ويمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي من هنـــــــــــــا.

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رابط تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025