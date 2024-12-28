جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة 2025.. ومواصفات الورقة الامتحانية

حددت المديرية التعليمية بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة الترم الأول لعام 2024-2025، حيث وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستُجرى في لجان مؤمنة بالكامل، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

يستعرض موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة الترم الأول حيث أشارت المديرية التعليمية بالجيزة إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات سيبدأ أول 11 يناير 2025 إلى 16 يناير لذلك نحدد الجدول الرسمي التابع لمحافظة الجيزة كالتالي:

يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، أما الأحد 12 يناير 2025 يبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين ونصف.

ويوم الاثنين 13 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم المتكاملة "فيزياء، كيمياء، أحياء"، ويوم الثلاثاء 14 يناير 2025 يؤدون امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات، أما يوم الأربعاء 15 يناير 2025 امتحان مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف، ويوم الخميس 16 يناير 2025 امتحان مادة التاريخ لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

تضمن أسئلة الورقة الامتحانية المقرر الدراسي المستهدف فقط.

يتم توزيع الأسئلة وفقًا لنواتج التعلم مع مراعاة الوزن النسبي لها.

تغطي الأسئلة مستويات صعوبة متنوعة لتمييز مستويات التحصيل الدراسي.

تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب لتناسب قدرات الطلاب المختلفة.

تحقق الورقة الامتحانية توازنًا بين المستويات المعرفية المتعددة.

تتم صياغة الأسئلة بدقة ووضوح لغوي لضمان سهولة الفهم.

تحتوي الورقة الامتحانية على البيانات الأساسية مثل المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الدرجة، الفصل الدراسي، وتاريخ الامتحان.

تتميز الورقة الامتحانية بتنسيق جيد يضمن وضوح الخط، نوعه، المسافات بين السطور، الهوامش، العناوين، تعليمات الأمانة، جودة الطباعة، وخلوها من الأخطاء اللغوية.

لا تتضمن الورقة أي معلومات أو أنشطة إثرائية تندرج تحت عنوان "مزيد من المعرفة".

تشمل الورقة أنواعًا متنوعة من الأسئلة؛ حيث تشكل أسئلة الاختيار من متعدد 85% من الدرجة الإجمالية 20 درجة والأسئلة المقالية 15% من الدرجة 4 درجات.

زمن الإجابة المخصص للامتحان هو ساعتان.

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