رابط امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول المعد من خبراء المادة لمراجعتها والتدريب على الامتحانات حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات التي خارج المجموع في أوائل شهر يناير 2025.

الصف الخامس الابتدائي

رابط امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول

يمكن للطلاب الحصول على امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول من خلال رابط مباشر وسهل بصيغة الـ pdf نوفره من هنــــــــــــا.

رابط المتميز لطلاب الصف الخامس الابتدائي

وفرت الموجز نموذج بصيغة الـ pdf في امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول من هنـــــا حيث يمكن مراجعتها بسهولة وتحميلها عبر التابلت أو الهاتف الجوال إلكترونيًا.

الصف الخامس الابتدائي

اسئلة امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي

ويحتوي بنك اسئلة المتميز في امتحان مهارات الصف الخامس الابتدائي عدد من الاسئلة المتوقعة والتي تأتي في الامتحانات كالتالي:

اكتب الإجابة الصحيحة

يُزرع .................... باستخدام البذور.

أ) الطماطم ب) الفاصوليا ج) الخيارين معًا يمكن

استخدام مخلفات النباتات في صناعة............................ أ) الألوان ب) الأسمدة ج) الأطباق

السؤال الثاني: ضع علامة صح أو خطأ

الوقت مورد مهم للإنسان. ( )

اللون الأرجواني كان مخصصًا للملوك. ( )

مواصفات امتحان مهارات للصف الخامس الابتائي

يتضمن الامتحان جميع البيانات الأساسية، مثل: اسم المحافظة، والإدارة التعليمية، واسم الامتحان، والمادة الدراسية، والصف الدراسي، والعام الدراسي، والفصل الدراسي.

تغطي الأسئلة مختلف المستويات المعرفية، بما في ذلك التذكر، والفهم، والتطبيق، والمستويات العليا.

تُصاغ الأسئلة بحيث تتناسب مع الزمن المحدد للاختبار.

يتألف الامتحان من 15 سؤالاً اختيارياً من متعدد، مع مراعاة الوقت المحدد للإجابة.

تعتمد الأسئلة على المحتوى الدراسي الذي تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني.

يُكتب في نهاية ورقة الأسئلة عبارة: "انتهت الأسئلة".

تُخصص 30 درجة للامتحان النظري. يكون زمن الإجابة على الامتحان ساعة ونصف.

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