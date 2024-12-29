جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2025.. شوف جدولك

جدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي بـ محافظات مصر.. يعتبر من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث المختلفة خاصةً محرك "جوجل" لمعرفة الموعد والجداول بالتفصيل.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجزجدول امتحان نصف العام للصف الخامس الابتدائي بـ محافظات مصر.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالجيزة

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، والتربية الدينية.

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات المهنية.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

وتنطلق امتحانات الترم الأول 2025 للصف الخامس الابتدائي في القاهرة كالآتي:

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الاثنين 13 يناير: العلوم.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: ICT.

الخميس 16 يناير: الدراسات.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالبحيرة

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية

السبت 11 يناير: العلوم، والمهارات.

الأحد 12 يناير: الدراسات، وICT.

الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسيوط

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الدراسات.

الاثنين 13 يناير: الرياضيات.

الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالشرقية

الخميس 9 يناير: الدراسات.

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 14 يناير: العلوم.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الغربية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، واللغة الأجنبية.

الاثنين 13 يناير: الدراسات، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالقليوبية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، والمهارات.

الاثنين 13 يناير: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، وICT.

الأربعاء 15 يناير: الدراسات.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالسويس

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الدراسات.

الاثنين 13 يناير: العلوم.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في دمياط

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: العلوم، وICT.

الاثنين 13 يناير: الدراسات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والمهارات.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الدقهلية

الأحد 12 يناير: الرياضيات، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.

الخميس 16 يناير: الدراسات، واللغة الأجنبية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في قنا

الخميس 2 يناير: المهارات، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات الاجتماعية.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في سوهاج

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، والمهارات.

الأربعاء 15 يناير: العلوم، وICT.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بني سويف

الأحد 12 يناير: اللغة العربية، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

الخميس 16 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الأقصر

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، وICT.

الأربعاء 15 يناير: رياضيات، ولغة أجنبية.

الخميس 16 يناير: دراسات، وعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في بورسعيد

السبت 11 يناير: دراسات.

الأحد 12 يناير: علوم، وICT.

الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.

جدول الامتحانات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسكندرية

الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

الاثنين 13 يناير: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في مطروح

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الرياضيات.

الاثنين 13 يناير..اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

الأربعاء 15 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في جنوب سيناء

الاثنين 13 يناير: اللغة العربية.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات، وICT.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.

الخميس 16 يناير: العلوم، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنيا

الاثنين 13 يناير: الدراسات، وICT.

الثلاثاء 14 يناير: التربية الدينية، واللغة العربية.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات، والمهارات.

الخميس 16 يناير: اللغة الإنجليزية، والعلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في أسوان

السبت 11 يناير: الدراسات، والمهارات.

الأحد 12 يناير: اللغة العربية.

الاثنين 13 يناير: الرياضيات، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 يناير: اللغة الأجنبية، وICT.

الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الوادي الجديد

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: اللغة الإنجليزية.

الاثنين 13 يناير: العلوم.

الثلاثاء 14 يناير: الدراسات.

الأربعاء 15 يناير: الرياضيات.

الخميس 16 يناير: المهارات، وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في شمال سيناء

الثلاثاء 14 يناير: اللغة العربية، والمهارات.

الأربعاء 15 يناير: العلوم، والدراسات، وICT.

الخميس 16 يناير: الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الإسماعيلية

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الدراسات.

الاثنين 13 يناير: العلوم، وICT.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجيليزية.

الخميس 16 يناير: المهارات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في كفر الشيخ

الاثنين 13 يناير: اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات، والخط.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية، والدراسات.

الخميس 16 يناير: العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في البحر الأحمر

السبت 11 يناير: اللغة العربية.

الأحد 12 يناير: الدراسات، والتربية الدينية.

الاثنين 13 يناير: العلوم، والمهارات.

الثلاثاء 14 يناير: الرياضيات.

الأربعاء 15 يناير: اللغة الإنجليزية.

الخميس 16 يناير: ICT.

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