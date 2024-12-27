حمل الآن نماذج امتحان الرياضيات للصف الثالث الإعدادي 2025

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج امتحان الرياضيات للصف الثالث الإعدادي 2025 عبر موقعها الرسمي لمراجعتها قبل امتحانات نصف العام التي تسبب قلقا للطلاب.

لذلك ننصح بالدخول على موقع "الموجز" الحصول نماذج امتحان الرياضيات للصف الثالث الإعدادي 2025 وجميع النماذج التي تخص المواد الأخرى لأنها روابط بصيغة ال pdf معتمدة من وزارة التربية والتعليم وتحمل اسئلة مشابهه في امتحانات نصف العام.



نماذج امتحان

رابط نماذج امتحان الرياضيات للصف الثالث الإعدادي 2025

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن نماذج امتحان الرياضيات للصف الثالث الإعدادي 2025 وتحميلها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــا

توفر وزارة التربية والتعليم جميع مواد نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادى لطلاب الشهادة الإعدادية لمراجعتها جيدا قبل امتحانات نصف العام الدراسي والتي ستبدأ يوم 18 يناير القادم.

تحميل روابط نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادي 2025 كل المواد

نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادي النموذج الاسترشادي الاول

نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادي النموذج الاسترشادي الثاني

نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادي النموذج الاسترشادي الثالث

نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادي النموذج الاسترشادي الاول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج امتحان الصف الثالث الإعدادي النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج امتحان الصف الثالث الإعداديالنموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

نماذج امتحان

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير وتستمر حتى يوم 23 يناير، ويليها إجازة نصف العام يوم 25 يناير وتستمر لمدة ^أسبوعين حتى يوم 6 فبراير.

موعد غلق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

تغلق بوابة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 يوم 31 ديسمبر الجاري، لذلك على الطلاب سرعة التسجيل خلال هذه الأيام من خلال اتباع الطرق التالية:

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم توفره، يمكن إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان.

رفع صورة شخصية حديثة للطالب.

الضغط على "حفظ البيانات" بعد استكمال جميع الحقول المطلوبة لتأكيد التسجيل.

طباعة الاستمارة الإلكترونية بشكل ملون، وتسليمها للمدرسة مرفقة بالمستندات المطلوبة.

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موعد بدء تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي 2025