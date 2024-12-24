نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الأول الاعدادي 2025

نماذج امتحان مادة الدراسات.. يستعد طلاب الصف الأول الإعدادي في مختلف المدارس لخوض الامتحانات الشهرية، المقررة لهم بشكل دوري للتقييم الشهري في المواد الدراسية، يركز الطلاب على جمع الأسئلة المتوقعة في كل مادة ومراجعتها بشكل مكثف لضمان التفوق والنجاح، بينما لم تُصدر وزارة التربية والتعليم حتى الآن نماذج الامتحانات الرسمية للصف الأول الإعدادي لعام 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الاول الاعدادي

حيث نشر معلمو مادة الدراسات الاجتماعية نماذج بديلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كتوضيح لما تم دراسته من دروس ، وتحتوي هذه النماذج على ملخصات تشمل شقّي المادة، الجغرافيا والتاريخ، كما قام معلمو مادة الرياضيات بنشر نماذج تتعلق بالمقررات المقررة على الطلاب في نفس الشهر.

أما عن نماذج امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية، فقد تم نشر نموذج يتضمن ثلاثة أسئلة رئيسية وفقًا للمواصفات التالية:

السؤال الأول: أكمل النقاط استنادًا إلى خريطة توضيحية مرفقة مع الامتحان.

السؤال الثاني: اختيار من متعدد.

السؤال الثالث: تحديد ما إذا كانت العبارة صحيحة أم خاطئة.

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الاول الاعدادي

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الاول الاعدادي

نماذج امتحان مادة الدراسات للصف الاول الاعدادي

تعتبر هذه النماذج من وسائل التحضير المهمة التي يعتمد عليها الطلاب في مراجعتهم للمقررات الدراسية، وتعد مصدرًا إضافيًا للمساعدة في تحسين أدائهم الأكاديمي.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفي إطار الاستعدادات للامتحانات، حذرت وزارة التربية والتعليم من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، كما تم تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لضمان وصولها إلى اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، كما يُفتح الظرف الخاص بالأسئلة داخل اللجنة في تمام الساعة 8:55 صباحاً، ومن جانبها، أكدت الوزارة على أنه يجب على معلمي المادة عدم مراقبة الامتحانات في لجان المادة التي يقومون بتدريسها في يوم الامتحان، على أن يتم تعيينهم كملاحظين احتياطيين في ذلك اليوم.

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