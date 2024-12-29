لينكات تحميل نماذج امتحانات تانية ثانوي 2025 علمي من هنا
يبحث الطلاب عن نماذج امتحانات تانية ثانوي لطلاب الشعبة العلمية لعام 2024-2025 التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في شهر يناير القادم من عام 2025.
ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات تانية ثانوي لطلاب الشعبة العلمية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:
رابط نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي 2025
يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات تانية ثانوي لطلاب الشعبة العلمية سواء علمي أو رياض من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا ويمكن الحصول على جميع الروابط من خلال السطور التالية:
روابط نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة العربية - الرياضيات (1) - الرياضيات (2)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة العربية - الرياضيات بالانجليزية (1) - الرياضيات بالانجليزية (2)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة العربية - الرياضيات بالفرنسية (1) - الرياضيات بالفرنسية (2)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الاولي (الانجليزية) - الكيمياء - الاحياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة (بالانجليزية)اللغة الاجنبية الاولي (الانجليزية) - الكيمياء(بالانجليزية) - الاحياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة (بالفرنسية)اللغة الاجنبية الاولي (الفرنسية) - الكيمياء(بالفرنسية) - الاحياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة (بالالمانية)اللغة الاجنبية الاولي (الالمانية) - الكيمياء(بالالمانية) - الاحياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (انجليزي) - فيزياء (بالفرنسية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الفرنسية) - فيزياء (بالفرنسية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الالمانية) - فيزياء (بالفرنسية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الايطالية) - فيزياء (بالفرنسية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الاسبانية) - فيزياء (بالفرنسية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الصينية) - فيزياء (بالفرنسية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (انجليزي) - فيزياء (بالانجليزية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الفرنسية) - فيزياء (بالانجليزية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الالمانية) - فيزياء (بالانجليزية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الايطالية) - فيزياء (بالانجليزية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الاسبانية) - فيزياء (بالانجليزية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة اللغة الاجنبية الثانية (الصينية) - فيزياء (بالانجليزية)
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة
- اللغة الاجنبية الثانية (انجليزي) - فيزياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة
- اللغة الاجنبية الثانية (الفرنسية) - فيزياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة
- اللغة الاجنبية الثانية (الالمانية) - فيزياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة طاللغة الاجنبية الثانية (الايطالية) - فيزياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة
- اللغة الاجنبية الثانية (الاسبانية) - فيزياء
- نماذج امتحانات تانية ثانوي علمي ورياضة
- اللغة الاجنبية الثانية (الصينية) - فيزياء
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