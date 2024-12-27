يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي، لدعم الطلاب في الاستعداد لامتحانات نصف العام 2025.

يستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf من خلال الرابط الرسمي، بالإضافة إلى معرفة طريقة تقييم الصفوف الابتدائية وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

نماذج امتحانات

رابط نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf عبر بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــــــا.

روابط نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي

نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي اللغة العربية هنـــــــا

نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي اللغة الإنجليزية هنــــــا

نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي الرياضيات هنـــــــا

نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي Mathematics

هنــــــــــا

نماذج امتحانات الصف الثالث الابتدائي Première langue française هنـــــــــــــا

نماذج امتحانات

نظام تقييم الصف الثالث الابتدائي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام تقييم الصف الثالث الابتدائي والذي يعتمد على قياس مخرجات التعلم وفق المناهج الدراسية المطورة:

امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة.

المهام الأدائية 10 درجات.

كراسة الواجب 5 درجات.

كراسة النشاط 5 درجات.

التقييم الأسبوعي 5 درجات.

التقييم الشهري 5 درجات.

المواظبة والسلوك 5 درجات

تنقسم التقييمات خلال الفصل الدراسي إلى ثلاث مراحل رئيسية، ويبدأ التقييم الشهري الأول، الذي يغطي الدروس المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويهدف هذا التقييم إلى قياس مدى استيعاب الطلاب لنواتج التعلم المحددة خلال تلك الفترة، ويتم تخصيص 5 درجات له.

أما التقييم الشهري الثاني يشمل الدروس التي درست من بداية نوفمبر وحتى نهايته، ويُركز التقييم على قياس الأهداف التعليمية الخاصة بهذه الفترة، ويُخصص له أيضًا 5 درجات، مما يساعد في متابعة تقدم الطلاب بشكل دوري.

ويُعقد الامتحان النهائي في نهاية الفصل الدراسي لتقييم مدى استيعاب الطلاب لكافة الدروس التي درسها على مدار الفصل، ويحصل الطالب في نهاية الفصل على مجموع الدرجات التي تشمل التقييمات الشهرية، بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية، وكراستي الواجب والنشاط، والتقييم الأسبوعي، والمواظبة والسلوك.

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