وزارة التربية والتعليم تحدد المعلمين الغير مسموح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية فى جميع المحافظات بعدم مشاركة المعلمين المستعان بهم بالحصة في أعمال امتحانات نصف العام لعدم وجود مسؤولية قانونية تقع عليهم ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

المعلمين الغير مسموح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات 2025

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل قرارات وزارة التربية والتعليم في خطابها الموجه للمديريات التعليمية بالمحافظات، حيث أكدت أنه سبق وأن صدر كتاب دوري من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021 بشأن سد العجز في هيئات التدريس استعدادا للعام الدراسي.

وزير التربية والتعليم

قرارات التعليم بشأن المشاركة في امتحانات نصف العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفقرة الثالثة على الضوابط الواردة بالكتاب الدوري على وتتضمن: " يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال امتحانات نصف العام ولجان النظام والمراقبة"

وأصدرت وزارة التربية والتعليم كتاب دوري رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة، دون الإشارة إلى مشاركتهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس بأعمال الامتحانات.

وزير التربية والتعليم

عدم مشاركة المعلمين بأعمال امتحانات نصف العام

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن بناءً على ما سبق يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو سرعة التنبيه على المختصين بالمديرية التعليمية بعدم مشاركة المعلمين المستعان لهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس بأعمال الامتحانات بناء على اعتماد الوزير في هذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم إشراك المعلمين العاملين المحرومين من أعمال الامتحانات في الملاحظة أو التقدير أو الكنترول في امتحانات نصف العام، بالإضافة إلى متابعة المدارس للتأكد من كفاية المعلمين لأعمال الملاحظة، وفي حالة وجود عجز يمكن سد الفجوة من خلال المعلمين المتاحين في مدارس أخرى بالإدارة.

ضوابط امتحانات نصف العام

حددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بناءً على توجيهات وزارة التربية والتعليم ضوابط جديد في امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025 كالتالي:

توزيع الطلاب على الحجرات الامتحانية بحيث يجلس طالب من الصف الأول الإعدادي بجوار طالب من الصف الثاني الإعدادي.

مراعاة أن الحد الأقصى لعدد الطلاب في الحجرة هو 20 طالبًا.

في حال وجود عجز شديد في عدد الحجرات أو الملاحظين، يمكن زيادة العدد ليصل إلى 24 طالبًا فقط

ضرورة استمرار التقييمات حتى نهاية ديسمبر.

إشراف الإدارات التعليمية على طباعة وتسليم الامتحانات وموافاة إدارة التعليم بالمديرية بالإحصاء اليومي لغياب الطلاب "عام ومهني".

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