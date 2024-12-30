جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 داخل المحافظات
يبحث الكثير من طلاب وأولياء الأمور المرحلة الإعدادية عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الأول، وذلك لمعرفة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المواد.
والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت سابقًا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءًا من 11 يناير وحتى 23 يناير المقبل لجميع الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية لسنوات النقل.
جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024
ويستعرض الموجز، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024-2025، على النحو التالي:
موعد امتحان المستوى الرفيع الترم الأول
كما حددت الوزارة موعد امتحان المستوى الرفيع الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية، للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
وأكدت "التعليم" على المديريات التعليمية قبل انعقاد امتحانات نصف العام 2025 للمواد الأساسية، يكون هناك عقد امتحان المستوى الرفيع الترم الأول.
والمُقرر لها أن تبدأ يوم 11 يناير 2025، بجميع المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات.
أثناء اليوم الدراسي، خلال الحصة الرابعة أو الخامسة، يُعقد امتحان المستوى الرفيع الترم الأول، داخل المدارس.
جدول امتحان المستوى الرفيع الترم الأول
- امتحان المستوى الرفيع اللغة الثانية: يوم السبت الموافق 4-1- 2025
- امتحان المستوى الرفيع اللغة الأولى: يوم الأحد الموافق 5-1- 2025
ويذكر أن المستوى الرفيع هو منهج اللغة الإنجليزية ولغة ثانية، يتم تدريسهما في جميع المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، والتدريس ليس إجباريًا، وغير مُضاف للمجموع.
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