دعاء امتحان نصف العام الدراسي مكتوب..اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً

دعاء امتحان نصف العام الدراسي مكتوب.. بالتزامن مع اقتراب دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، حيث ازدادت عمليات البحث باستمرار من قبل الطلاب للتطلع على أبرز الأدعية المكتوبة التي من الممكن قرائتها قبل دخول الامتحان، سائلين الله من خلالها التوفيق والنجاح والتفوق في أداء الامتحان، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال الموجز أبرز الأدعية المكتوبة قبل بدء مارثون الامتحانات .

حكم قراءة الادعية قبل دخول الامتحانات

قراءة الأدعية قبل دخول الامتحانات تعتبر من العادات المستحبة في الإسلام، حيث يلجأ العديد من الطلاب إلى الدعاء لطلب التوفيق والمساعدة من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في الشريعة ما يمنع من قراءة الأدعية في هذا السياق، بل هي وسيلة للتقرب إلى الله وطلب العون في مواجهة التحديات، مثل الامتحانات.

دعاء امتحان نصف العام الدراسي مكتوب

من الأدعية الشائعة التي يرددها الطلاب: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، و"اللهم إني توكلت عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك". مع ذلك، يظل الاجتهاد والمذاكرة من العوامل الأساسية التي يجب أن يحرص عليها الطلاب لتحقيق النجاح، حيث يأتي التوفيق من الله تعالى مع السعي.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين.

اللهم أدعوك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم البر الرحيم الحي القيوم الرحمن المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أدعوك, يا رب وأستغفرك وأتوب إليك أدعوك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم.

يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, افتح علي فتوح العارفين بفضلك.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا

, اللهم أني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض,

يا معلم سيدنا إبراهيم علمني ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني, اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي يا رب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد فبفضلك أولا.. لا بجهدي واجتهادي فقط... فلك الحمد ولك الفضل والثناء الحسن...

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي ورضني بما قضيت لي.

اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي, أمر أخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي ذنبي وثبت رجائي وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحد غيرك.

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