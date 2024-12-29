توجيهات التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025

التقييمات مستمرة حتى نهاية ديسمبر..

وجهت المديريات التعليمية مجموعة من التعليمات الهامة لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025، المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير 2024، وشددت على توزيع الطلاب داخل الحجرات الامتحانية، بحيث يجلس طالب من الصف الأول الإعدادي بجوار طالب من الصف الثاني الإعدادي، مع تحديد عدد الطلاب في الحجرة بحد أقصى 20 طالبًا، وفي حالات العجز الشديد يمكن زيادة العدد إلى 24 طالبًا فقط، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر





تنظيم أعمال الامتحانات

أكدت المديريات على استمرار التقييمات حتى نهاية ديسمبر، مع ضرورة إشراف المراحل التعليمية بالإدارات التابعة على طباعة وتسليم الامتحانات، كما دعت الإدارات إلى إرسال إحصاء يومي لغياب الطلاب في التعليم العام والفني إلى إدارة التعليم بالمديرية.

معالجة التحديات التنظيمية

وجهت المديريات بضرورة إخطار التعليم الإعدادي بالمديرية بشأن المدارس التي تعمل فترة مسائية لكنها تختبر طلابها في الفترة الصباحية، لتسهيل اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما شددت على متابعة تشكيل قوافل لتقدير الدرجات في المدارس التي لا تعاني من عجز في عدد المعلمين، لتجنب انفراد أي معلم بعملية التقدير.

إشراك المعلمين وتنظيم العمل

أكدت المديريات على استخدام معلمي الحصة المقيدين بالمدارس في أعمال امتحانات صفوف النقل. كما حظرت إشراك العاملين المحرومين من أعمال الامتحانات في أي من مهام الملاحظة، التقدير، أو كنترول المدرسة خلال الفصل الدراسي الأول.

إجراءات مواجهة العجز والتدابير الوقائية

شددت التعليمات على ضرورة متابعة كفاية المعلمين في المدارس وسد العجز من خلال نقل المعلمين الزائدين بين مدارس الإدارة الواحدة. كما تضمنت التعليمات غلق أبواب المدارس أثناء الامتحانات، التحقق من شخصية الزائرين، وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه بأي إصابة بمتحور كورونا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت المديريات على ضرورة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين خلال فترة الامتحانات.

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