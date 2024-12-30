رابط نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي pdf انجليزي الترم الأول

يتساءل أولياء الأمور عن طريقة الحصول على نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf انجليزي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب أولى ابتدائي الترم الأول لعام 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” لينكات نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf انجليزي قبل بدء التقييمات النهائية لطلاب أولى ابتدائي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها ستجمع كراسات التقييمات من الطلاب في يوم 16 يناير 2025.

رابط نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf انجليزي

يبحث أولياء الأمور عن نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf انجليزي لمساعدة ابنائهم في جمع كل مواد التقييمات التي سيقييمها معلم المادة لطلاب أولى ابتدائي حيث تُعد هذه التقييمات بديلًا لامتحانات نصف العام ويمكن الحصول عليها من خلال موقع بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــــــــا.

نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي

روابط نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf

حددت وزارة التربية والتعليم كل مواد نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf بجميع المواد ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الإلكتروني عبر الروابط التالية:

نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf في اللغة العربية من هنـــــــــــا.

نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf في مادة الرياضيات من هنـــــــــــــــا.

نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي pdf في اللغة الانجليزية من هنـــــــــــا.

نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي

طريقة الحصول على نماذج امتحانات الصف الاول الابتدائي

يمكنك الدخول عبر بوابة التعليم الإلكتروني من هنــــا

تحديد المرحلة التعليمية “المرحلة الابتدائية”

تحديد السنة الدراسية “الصف الأول الابتدائي”

تحديد الفصل الدراسي “الأول”

تحديد نوع المحتوى “التقييمات”

تحديد المادة “اللغة الإنجليزية” أو المواد التي تريدها.

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درجات تقييمات الصف الأول الابتدائي

امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة - المهام الادائية 10 درجات - كراسة الواجب 5 درجات - كراسة النشاط 5 درجات - التقييم الأسبوعي 5 درجات - التقييم الشهري 5 درجات - المواظبة والسلوك 5 درجات.

موعد تقييمات الصف الأول الابتدائي

تبدأ تقييمات الصف الأول الابتدائي المبدئي يوم 29 ديسمبر وتستمر حتى يوم 5 يناير لعام 2025، وتبدأ التقييمات النهائية يوم 16 يناير وتنتهي يوم 23 يناير.

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رابط نماذج امتحانات الصف الثاني الابتدائي pdf عربي