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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تعرف على موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

موعد بداية امتحانات
موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية

حددت المديريات التعليمية بالمحافظات موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية في جداول رسمية حيث انتهت مديريات التعليم بالقاهرة والجيزة أيضًا من الجدول وأعلنت على الصفحات الرسمية على “الفيسبوك” 

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 الترم الأول، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025.

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موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة 

موعد بداية امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بالجدول الرسمي للمواد كالتالي: 

يبدأ موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة للمواد  يوم السبت 18 يناير في مادة اللغة العربية والخط وزمن الامتحان ساعتان ونصف وتخصص 20 دقيقة للإملاء ويليها امتحان التربية الدينية، أما  يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب في امتحان الجبر الإحصاء ويليها امتحان المهندسة. 

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 ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 يبدأ الطلاب في تأدية امتحان اللغة الأجنية ويليها امتحان الكمبيوتر، أما ويوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 يبدأ امتحان العلوم ويلي امتحان التربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 يبدأ امتحان الدراسات ويليه امتحان التربية الرياضية. 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مدپریت التربية والتعليم بالقاهرة • العلاقات العامة والإعلام محافقة القامرة مديرية التريية والتعليم إدارة شنون الطلبة والامتحاتات ملاحقات جنول امتحان شهادة إتعلم الدراصسة بمرحلة التطيم الأسلسى الفنصل الدراسي الأول نصف) العلم) للعلم الدراسي ۰۰۲۲/۴ موعد الامتحان زمن الإجابة الاخیر_ة_لاسلاء المادة نصف عان اليوم والتاریخ اللغة الأجنية ساعة ونصف السمت す、プ/ハ/ اللفة العربية والخط الاسلاء التريسة الديئية عنان الاثنین ۰۹/۱/ الهمر والأحصاء اة الترسة الفئية الثااثاء 7、1。/ハ/!1 الکمیوتر وتكتواوجما المعطومات الأريعاء ۰۰۰/۱/۲ الدر سات الإجتماعية الخميس T・r0パハ/r أطيب الأنيات بالتوفیق والنجاح لجميع أبئائتا الطلاب‏'‏
موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 

موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالقاهرة موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة بالجداول الرسمية للمواد كالتالي: 

يبدأ موعد بداية امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة الاجنبية والهندسة بزمن ساعتين لكل مادة، أما يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف. 

 ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة، ويوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 يؤدون امتحان مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط ويوم الخميس الموافق 23 يناير 2025  يمتحنون مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.

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