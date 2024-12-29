siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

أخبار التعليم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية بالقاهرة والجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” حيث يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن الموعد الرسمي للمواد.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة المعتمدة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظة، حيث ستبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مدپریت التربية والتعليم بالقاهرة • العلاقات العامة والإعلام محافقة القامرة مديرية التريية والتعليم إدارة شنون الطلبة والامتحاتات ملاحقات جنول امتحان شهادة إتعلم الدراصسة بمرحلة التطيم الأسلسى الفنصل الدراسي الأول نصف) العلم) للعلم الدراسي ۰۰۲۲/۴ موعد الامتحان زمن الإجابة الاخیر_ة_لاسلاء المادة نصف عان اليوم والتاریخ اللغة الأجنية ساعة ونصف السمت す、プ/ハ/ اللفة العربية والخط الاسلاء التريسة الديئية عنان الاثنین ۰۹/۱/ الهمر والأحصاء اة الترسة الفئية الثااثاء 7、1。/ハ/!1 الکمیوتر وتكتواوجما المعطومات الأريعاء ۰۰۰/۱/۲ الدر سات الإجتماعية الخميس T・r0パハ/r أطيب الأنيات بالتوفیق والنجاح لجميع أبئائتا الطلاب‏'‏
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لجميع المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظة كالتالي: 

لا يفوتك

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الاول 2025.. إليك التفاصيل

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظات مصر .. اعرف الموعد
  • يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في  امتحان مادة اللغة الاجنبية والهندسة بزمن ساعتين لكل مادة.
  •  يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف.
  •  يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة.
  •  يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 امتحان مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط.
  •  يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في امتحان مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.
قد تكون صورة ‏‏‏خريطة‏، و‏مقايسة‏‏ و‏نص‏‏
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025  بالجيزة حيث يمكن الاطلاع على الجدول من خلال السطور التالية: 

  •  يوم السبت 18 يناير في مادة اللغة العربية والخط وزمن الامتحان ساعتان ونصف وتخصص 20 دقيقة للإملاء ويليها امتحان التربية الدينية. 
  •  يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب في امتحان الجبر الإحصاء ويليها امتحان المهندسة.
  •  ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 يبدأ الطلاب امتحان اللغة الأجنية ويليها امتحان الكمبيوتر.    
  • ويوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 يبدأ امتحان العلوم ويلي امتحان التربية الفنية.
  •  أما يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 يبدأ امتحان الدراسات ويليه امتحان التربية الرياضية. 

اقرأ أيضًا 

جداول امتحانات محافظة القاهرة 2025: كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد الامتحانات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة 2025.. ومواصفات الورقة الامتحانية

لا يفوتك

الحق ذاكر.. التعليم تعلن عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف امتى ؟

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2025.. اعرف موعد بدء الامتحانات

تم نسخ الرابط