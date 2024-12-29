حددت المديريات التعليمية بالقاهرة والجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” حيث يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن الموعد الرسمي للمواد.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة المعتمدة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظة، حيث ستبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لجميع المدارس الحكومية والخاصة بالمحافظة كالتالي:

يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة الاجنبية والهندسة بزمن ساعتين لكل مادة.

يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف.

يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة.

يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 امتحان مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط.

يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في امتحان مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 بالجيزة حيث يمكن الاطلاع على الجدول من خلال السطور التالية:

يوم السبت 18 يناير في مادة اللغة العربية والخط وزمن الامتحان ساعتان ونصف وتخصص 20 دقيقة للإملاء ويليها امتحان التربية الدينية.

يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب في امتحان الجبر الإحصاء ويليها امتحان المهندسة.

ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 يبدأ الطلاب امتحان اللغة الأجنية ويليها امتحان الكمبيوتر.

ويوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 يبدأ امتحان العلوم ويلي امتحان التربية الفنية.

أما يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 يبدأ امتحان الدراسات ويليه امتحان التربية الرياضية.

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