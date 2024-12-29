رابط سريع للحصول على نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول

يبحث الطلاب الأزهر الشريف عن نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي غدًا الأثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري لطلاب الصف الأول الثانوي الأزهري.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول لجميع طلاب الأزهر الشريف لمراجعتها قبل الامتحانات حيث سيبدأ امتحان الفقة غدًا في معظم محافظات مصر.

رابط نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول

أعد خبراء المادة بالأزهر الشريف نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول ويمكن الحصول عليها عبر رابط سريع نوفر من هنـــــــــــا.

الحصول على نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحان فقه أولي ثانوي الترم الأول ورقيًا من خلال السطور التالية لمراجعتها لعدم بذل مجهود وهي نماذج تابعة للأزهر الشريف التابع للإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

نماذج امتحان فقه أولي ثانوي

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الأول

تبدأ الامتحانات يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 بمادة الفقه من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، ثم مادة الجبر وحساب المثلثات من الساعة 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يؤدي الطلاب امتحان البلاغة من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الهندسة من الساعة 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأربعاء 1 يناير 2025 بمادة القرآن الكريم من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، ثم الصرف من الساعة 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الخميس 2 يناير 2025 بمادة اللغة الأجنبية من الساعة 9:00 إلى 11:30 صباحًا، يليها امتحان التربية الفنية من الساعة 12:00 إلى 1:00 ظهرًا.

جدول امتحانات أولى ثانوي الترم الأول

يوم السبت 4 يناير 2025 بامتحان النحو من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، ثم امتحان التفسير وعلومه من الساعة 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

وفي الأحد 5 يناير 2025، يؤدي الطلاب امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، ثم الحديث وعلومه من الساعة 11:00 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الإثنين 6 يناير 2025 بمادة التوحيد من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، ثم الإنشاء من الساعة 11:00 إلى 12:00 ظهرًا، ويوم الأربعاء 8 يناير 2025، يؤدي الطلاب امتحان الثقافة الإسلامية من الساعة 9:00 إلى 10:30 صباحًا، ثم العلوم المتكاملة من الساعة 11:00 إلى 1:30 ظهرًا.

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