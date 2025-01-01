تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة والجيزة

أعلنت المديريات التعليمية الجيزة والقاهرة جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 حيث من المقرر أن تُعقد امتحانات نصف العام ورقيا في المدارس وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 لمعرفة مواعيد المواد الرسمية بمحافظة الجيزة والقاهرة حيث أوضحت المديريات أن هذه الامتحانات تستهدف قياس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 بالجيزة

بعد إعلان جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكدت تعليم الجيزة أن على الجيمع المدارس الالتزام بشرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويأتي الجدول كالتالي:

يوم السبت الموافق 11 يناير المُقبل امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم الأحد الموافق 12 من شهر يناير 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يناير 2025 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر يناير امتحان مادة الرياضيات.

يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول حيث من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتنتهي بمحافظة القاهرة يوم 15 يناير 2025.

السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9:00 إلى 11:30 صباحًا.

الأحد 12 يناير امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

الاثنين 13 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

الثلاثاء 14 يناير امتحان العلوم من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

الأربعاء 15 يناير امتحان الرياضيات من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحًا.

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