كيفية التسجيل الإلكتروني لـ الصف الثاني الثانوي.. الخطوات والشروط

كيفية التسجيل الإلكتروني لـ الصف الثاني الثانوي.. تعتبر خطوة مهمة لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية ، يسمح هذا التسجيل للطلاب بالتقديم إلى المدارس الثانوية العامة والفنية. في هذا التقرير.

وسيقدم لكم الموجز خطوات التسجيل الإلكتروني لـ الصف الثاني الثانوي، الشروط اللازمة، والمستندات المطلوبة لضمان عملية تسجيل سهلة ومؤكدة.

خطوات التسجيل الإلكتروني لـ الصف الثاني الثانوي

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لـ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ومراجعة البيانات، وذلك باستخدام الحساب المدرسى الموحد، ويتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثاني الثانوي العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

موقع التسجيل الإلكتروني

وتأتي خطوات التسجيل الإلكتروني لـ الصف الثاني الثانوي على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنـــــــا. اختيار الخدمات الإلكترونية. اختيار منصة التقدم للامتحانات. الضغط على تسجيل الدخول. كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365. الضغط على تسجيل الدخول. كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني. تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية ويجب مراجعتها. كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة. الضغط على حفظ. الضغط على طباعة الاستمارة.

موعد امتحانات نصف العام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

وجاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات.

وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، و10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

غلق باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في حالة اكتشاف أي أخطاء في البيانات في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أنه سيتم غلق باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الاثنين الموافق 2024/1/2

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