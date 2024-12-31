التعليم تحدد أربع نماذج مختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل

أعلنت المديرية التعليمية بأسيوط قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 صادرة من من وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل حول قرارات الوزير.

نظام الأربع نماذج في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أكدت المديرية التعليمية بمحافظة أسيوط أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول ستُعقد ورقيًا وفق نظام الأربع نماذج للأسئلة داخل اللجان، حيث وجهت الإدارات التعليمية بسرعة إخطار المدارس التي ستُعقد بها الامتحانات لإعداد 4 أختام بحجم 2×2 سم، مخصصة لختم كراسات الإجابة بالنماذج "أ - ب - جـ - د".

امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية حيث تشمل الأسئلة الأجزاء التي درست فعليًا فقط، مع تجنب الموضوعات السياسية أو الخلافية، بالإضافة إلى دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة البوكليت للمواد الأساسية، وفق ظروف كل مديرية ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحرصًا على تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بطباعة باركود على أوراق الأسئلة، وتظريف كل 20 كراسة في كيس معتم يُفتح داخل اللجان بحضور الملاحظين، مع توقيع محضر الفتح.

وشددت وزارة التربية والتعليم أيضًا على منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، بالإضافة إلى تنظيم خطوط سير سيارات توزيع الأسئلة لتصل إلى اللجان قبل الامتحان بوقت مناسب، مع فتح المظاريف في تمام الساعة 8:55 صباحًا.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية

منع معلمي المادة من الملاحظة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى منع معلمي المادة من الملاحظة داخل اللجان أثناء انعقاد امتحان مادّتهم، مع تواجدهم كاحتياطيين فقط، وفيما يتعلق بتأمين المدارس، تنسق مع مديرية الأمن لضمان توفير بيئة آمنة ومنضبطة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات لضمان جودة التقدير ورصد النتائج، مع التشديد على السرية التامة خلال الرصد، ومنع إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ، كما وجّهت بضرورة اتخاذ التدابير لتحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني، بما يضمن رفع مستوى الطلاب وتحقيق العدالة التعليمية.

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