جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. تبدأ السبت 18 يناير

يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي عن جدول امتحانات نصف العام 2025، حيث تعتبر الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة وفارقة في حياة الطلاب التعليمية.



ويستعرض الموجز في السطور التالية جدول امتحانات تالتة اعدادي 2025 بمحافظة القاهرة وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا رسميًا أوضحت فيه موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم بأن بداية امتحانات الشهادة الإعدادية سيكون من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل.

ولفتت التربية والتعليم إلى أنه تستمر فترة امتحانات نصف السنة لطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

بينت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية لجميع أنواع المدارس، التي تتضمن فيما يلي:-

- 18 يناير 2025 الموافق ليوم السبت يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية مادة اللغة الإنجليزية ومادة الهندسة، مع مرعاة أن مدة الامتحان الزمنية هي ساعتين لكل مادة.



- 20 يناير 2025 الموافق يوم الإثنين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف.

- 21 يناير 2025 الموافق يوم الثلاثاء يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة.

- 22 يناير 2025 الموافق يوم الأربعاء يمتحن الطلاب في مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط.

- 23 يناير 2025 الموافق يوم الخميس يمتحن طلاب تالته اعدادي مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.

جدير بالذكر أنه أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت في بعض المحافظت التي يمكنها توفير إجراءات امتحانات البوكليت، مؤكدة عدم تعميم امتحانات البوكليت لطلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات.

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