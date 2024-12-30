دعاء شهر رجب مكتوب 2025.. اللهم أهله علينا بالأمن

دعاء شهر رجب مكتوب.. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصص لشهر رجب دعاء معين، سواء لاستقباله أو لنهايته، ويستحب للمسلم أن يدعو الله دائمًا وفي كل وقت وذلك إلتزمًا لأمره سبحانه في قوله: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

وفي السطور التالية يستعرض الموجز موعد شهر رجب وفقًا للحسابات الفلكية ولدار الإفتاء المصرية ومجموعة من الأدعية المأثورة والجامعة.

موعد شهر رجب 2025 وفقًا للحسابات الفلكية

يكون موعد شهر رجب 2025، وفقًا للحسابات الفلكية هو الأول من يناير العام القادم 2025، ويوافق يوم الأربعاء.

دعاء شهر رجب

ما عدد أيام شهر رجب 2025 فلكيًا؟

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن عدد أيام شهر رجب 2025 سيكون 29 يومًا حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له.

في مصر تقوم اللجان الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية باستطلاع الأشهر الهجرية وهي المنوط بها رؤيا الهلال وبداية الأشهر الهجرية ونهايتها، وتعلن دار الإفتاء المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي مولد الشهور الهجرية ونهايتها.

وبحسب الرؤية الشرعية فمن المحتمل أن يوافق شهر رجب 1446 أول أو ثاني أيام شهر يناير المقبل.

دعاء رؤيا الهلال

ويستحب للمسلم أنه يقول عندما يرى الهلال ما ورد عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ.

من الأدعية الجامعة

"اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة وإيمان الأنبياء وصدق الرسل".

"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

"ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الصالحين".

"اللهم افتح لي أبواب رحمتك".

"اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه، وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه، وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك.

اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرًا.

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