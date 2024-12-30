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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

دعاء مستجاب في أول ليلة من شهر رجب

دعاء أول ليلة من
دعاء أول ليلة من شهر رجب؟

دعاء أول ليلة من شهر رجب.. يعد  شهر رجب من الأشهر الحرم التي خصها الله سبحانه وتعالي بمزيد من الفصائل والبركات، حيث يستجيب للمسلمين فى أول ليلة من شهر رجب، ويجب ـن يتحلوا بالإكثار من الدعاء والذكر، فهذة الفترة تعتبر من أوقات الاستجابة الخاصةن وقد ورد عن السلف الصالح التوجيه بالدعاء فى هذة الليلة، حيث يستجيب للمسلم أن يرفع يديه بالدعاء ويطلب من الله التوفيق والمغفرة، والابتعاد عن المعاصي، والتقرب إلى الله.

وإن من أفضل الأدعية المستحبه فى أول ليلة من رجب ما يردده المسلم من دعاء يعبر فيه عن توبتهن وطلبه للمغفرة، وكذلك دعاء لتيسير أموره وتحقيق أهدافه فى الحياة، وفى هذا التقرير يعرض موقع  الموجز لكم فيما يلي  دعاء أول ليلة من شهر رجب، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

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دعاء أول ليلة من شهر رجب؟

دعاء أول ليلة من شهر رجب؟

اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره، ونسألك أن تفتح لنا أبواب الخير كلها، وأن تمنحنا من بركات هذا الشهر الفضيل.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

يا رزاق، ارزقني رزقًا حلالًا يكفيني به ويرضيني، اللهم زد في مالي وولدي. اللهم إني أسألك بجلال وجهك أن تحقق لي كل أماني، وأن ترزقني الرزق الحلال، ولا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي.

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اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل سقم. اللهم أغننا برزقك الحلال عن الحرام، وبفضلك عن من سواك.

اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

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دعاء أول ليلة من شهر رجب؟

فضل أول ليلة من رجب

يُستحب الدعاء في أول ليلة من شهر رجب، حيث ورد في السنة النبوية المطهرة تأكيدٌ على فضل الدعاء وأثره الكبير في حياة المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، رواه أصحاب السنن.

كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ»، أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننيهما.

وبناءً على ذلك، يُعتبر الدعاء في هذه الليلة من العبادات المستحبة التي يفضل الإكثار منها، طلبًا للمغفرة والرحمة من الله عز وجل.

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دعاء أول ليلة من شهر رجب؟

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