موعد استطلاع هلال شهر رجب 2025 وإليك أفضل الأدعية.. الافتاء توضح

شهر رجب 2025.. أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه سيتم تحري بداية هلال شهر رجب 2025 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر 2024، وذلك عبر استطلاع هلال شهر رجب بعد غروب الشمس، في آخر يوم من شهر جمادي الآخرة 1446 هجريًا. ووفقًا للدار، ستتم عملية التحري باستخدام لجان شرعية موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان دقة الرؤية الشرعية للهلال، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



موعد استطلاع هلال شهر رجب 2025

اما في حال ثبتت رؤية هلال شهر رجب فإن يوم الأربعاء 1 يناير 2025 سيكون أول أيام شهر رجب، بينما إذا تعذر رؤيته، سيتم إتمام شهر جمادي الآخرة ليكون يوم الأربعاء هو آخر أيامه، ويبدأ شهر رجب يوم الخميس 2 يناير 2025.

وفيما يخص الحسابات الفلكية، تشير التوقعات إلى أن غرة شهر رجب ستكون في الأول من يناير 2025، وهو التاريخ الذي يتوافق مع بداية الشهر هجريًا بناءً على الحسابات الفلكية، إذا ما كانت الرؤية الشرعية متوافقة معها، جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تحرص دائمًا على تحديد بداية الأشهر الهجرية بناءً على الرؤية الشرعية الدقيقة للهلال، لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية في تحديد مواعيد المناسبات الدينية.

أفضل الأدعية في شهر رجب 2025

من المستحب للمسلمين في بداية شهر رجب أن يكثروا من الدعاء، ومن أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها:

- اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان، وبلغنا رمضان.

- اللهم اجعل هذا الشهر بداية للخير، واغفر لنا ما مضى، وارزقنا فيه العمل الصالح والتوفيق.

- اللهم اجعل شهر رجب شهر رحمتك، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا.

- اللهم أهله علينا بالبركة والإيمان، والسلامة والإسلام، وأنت ربي وربنا.

- اللهم بلغنا شهري رجب وشعبان، ووفقنا لبلوغ رمضان ونحن في صحة وعافية، يا أرحم الراحمين.

- اللهم في هذا الشهر أسألك أن تغفر لي ما مضى من ذنوبي، وما يأتي، وأن تحول سيئاتي إلى حسنات، وأن تدخلني الجنة بلا حساب.

- اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجعلنا من المقربين إليك، ومن أهل الصلاة والذكر.

شهر الله رجب

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