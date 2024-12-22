ما حكم الصيام التطوعي في رجب وشعبان؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم الصيام التطوعي في رجب وشعبان.. يعد الصيام تطوعاً في شهر رجب وشعبان، من الأمور التي يرتفع البحث عنها في تلك الأيام المباركة من شهري رجب وشعبان 2024.

وفي هذا الصدد، ويبحث البعض عن حكم الصيام تطوعاً في رجب وشعبان، وهل يجوز أيضاً لمن شعر بتعب أن يفطر يومه؟ سنعرض إجابات تلك الأسئلة من دار الإفتاء المصرية فيما يلي من الموجز.

حكم الصيام التطوعي في رجب وشعبان

وبدوره، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر، اليوم: أن « صيام التطوع يجوز فيه الفطر، بأن يقوم الصّائم بالفطر لعدم قدرته على المواصلة».

وفي جواب السؤال أيضاً: ما حكم الصيام تطوعاً في رجب وشعبان دون غيرهما؟ فلقد تعودنا دائماً على صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام وذلك بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة، وقال أيضا: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من شهر رجب وشعبان.

الصيام التطوعي في كافة الأوقات

ويعتبر التطوع بالصوم جائز شرعًا في كافة أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها مثل العيدين، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها يكون جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.

وبشأن مفهوم الصيام، قالت الإفتاء إن الصيام يطلق على الإمساك، حيث قال الله عز وجل: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: 26]، والمقصود به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أيضاً مع النية.

حكم الصيام التطوعي في رجب وشعبان

أقسام الصيام

يقسم الصيام إلى قسمان وهم:

1- صيام فرض.

2- صيام تطوع.

فيعد صيام الفرض: يشمل صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر أيضاً وصيام التطوع: أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.

كل أيام صيام التطوع الجائزة

وقد رغب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع والذي يشتمل على التالي:

1- في البداية صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

2 - وأيضاً صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.

3- وبالإضافة إلى صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، حيث قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.

4- وبالإضافة إلى صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.

5- وصوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الإثْنَيْن وَالْخَمِيس.. .إلخ"، رواه أحمد بسند صحيح.

6- وأيضاً صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.

7- وصيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.

حكم الصيام التطوعي في رجب وشعبان

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