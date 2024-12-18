العد التنازلي لشهر رمضان 2025.. تعرف على أول أيام الشهر وساعات الصيام

العد التنازلي لشهر رمضان 2025، يترقب المسلمين موعد حلول شهر رمضان والذي هو أفضل شهور العام، فهو الشهر المبارك الذي يجله كل المسلمين في كل بقاع الأرض وينتظروه بفارغ الصبر، ويوضح الموجز لقراءه في السطور التالية موعد شهر رمضان المبارك.

موعد شهر رمضان المبارك 2025

وكانت الحسابات الفلكية أعلنت أن شهر رمضان للعام 2025 سيحل علينا، في يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وخلاله صوم المسلمين من الفجر إلى المغرب.

رمضان

والصيام يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وبجانب الجانب الروحاني للصيام فوائد صحية عديدة، منها دعم صحة الجسم، وغيرها من الفوائد.

ويتقرب المسلمون في شهر رمضان إلى الله بالصلاة، وقراءة القرآن الكريم، وإعطاء الزكاة، ومساعدة المحتاجين.

عدد أيام رمضان وساعات الصيام

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان 29 يومًا، كما أن ساعات الصيام ستختلف بين الدول، ولكن بشكل عام ستكون أطول في بداية الشهر وتقل تدريجيًا مع نهايته.

نصائح للحفاظ على الصحة واستغلال الصيام

-على المسلم الاهتمام بتناول وجبات صحية ومتوازنة خلال السحور والإفطار، وشرب الكثير من الماء.

- تنظيم الوقت واستغلاله في العبادة وقراءة القرآن.

-العطاء والتقارب الأسري والعائلي، أمر مهم خلال الشهر الفضيل، فالعطف على المحتاج والتقارب مع الأهل من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى خلال هذه الشهر الكريم.

موعد عيد الفطر المبارك

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن تحديد موعد غرة رمضان 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك يعتمد على الرؤية الشرعية، التي ستعلن عنها دار الإفتاء المصرية في مؤتمرها يوم 29 من شهر شعبان، وذلك لتأكيد ما إذا كان يوم 29 من شعبان هو المتمم للشهر، أو أن اليوم التالي (30 شعبان) هو المتمم، بناءً على رؤية الهلال.

وفي النهاية أجعل لترقبك لشهر رمضان فرصة في التهيؤ ا لأيام من العبادة والروحانية، والتقرب إلى الله، والاستمتاع بصحبة الأهل والأصدقاء.

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